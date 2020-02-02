Посол назвал успех «Балканского потока» причиной «шпионских» скандалов

Причиной «шпионских» скандалов стала успешная реализация проекта газопровода «Балканский поток», сообщил посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров.

Макаров рассказал, что отношения двух стран изменились после 21 октября. Прежде «все развивалось успешно», но после открытия «11-километрового участка газопровода», который «связал турецкую и болгарскую» ГТС, «начались проблемы». Уже через несколько дней Болгария заявила, что российский дипломат якобы «занимался деятельностью, которая не соответствует его статусу».

После официального открытия газопровода «Турецкий поток», МИД Болгарии заявил, что уже два российских дипломата обвиняются в противоправной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на bTV.

Кроме того, трое граждан РФ были объявлены в розыск по делу о покушении на болгарского бизнесмена.

Макаров считает, что в отношениях двух стран следует ожидать «серьезных проблем». По его словам, «подобного не происходило за всю историю наших двухсторонних отношений».

Он связывает проблемы с тем, что на территорию Болгарии вышел «Турецкий поток». Как сообщил посол, «кто- то не хочет, чтобы на территории Болгарии появился «Балканский поток», такие силы есть как в Болгарии, так «и вне ее границ».

Макаров призвал остановить «охоту на российских дипломатов».

«Хочу, чтобы силы, которые противодействуют проекту газопровода «Балканский поток», оставили в покое и Болгарию, и Россию», – сказал он, отметив, что проект отвечает национальным интересам Болгарии.

Он выразил уверенность, что с проблемами удастся разобраться. Макаров надеется, что отношения РФ и Болгарии будут «развиваться позитивно и продуктивно».

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