VOAэкспресс 2 февраля 2020

VOAэкспресс 2 февраля 2020

02.02.2020, 23:30, Новости дня

02.02.2020 – день-палиндром

Это день-палиндром, зеркальная дата, которая читается одинаково как слева направо, так и справа налево – 02.02.2020. При этом не важен региональный формат записи – день-месяц-год или месяц-день-год. Это единственная дата-палиндром в 21-м веке.

134-й День сурка

Сурок Фил, который дает «прогноз» об окончании зимы в США, не увидел своей тени, что, согласно поверью, означает ранний приход весны в этом году.

Панксатонский Фил – самый знаменитый пушистый синоптик. Поколения сурков предсказывают погоду с 1887 года.

«Нью-Йорк, New York»

В очередном выпуске программы: Чайна-таун​, кот Гамлет, стендап-комики, тренды Instagram. Узнайте, какие удивительные вещи прячет Нью-Йорк!

«Америка. Большое путешествие – Невада»

Золото, азартные игры, инопланетяне. Невада – один из самых необычных штатов Америки



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Последнее: Разработка теста на коронавирус 2019-nCoV в Украине должна завершиться в течение 10–14 дней. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в Совете нацбезопасности и обороны Украины и Министерстве здравоохранения. «В Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых: лаборатория Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии […]

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