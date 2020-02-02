VOAэкспресс 2 февраля 2020

02.02.2020 – день-палиндром
Это день-палиндром, зеркальная дата, которая читается одинаково как слева направо, так и справа налево – 02.02.2020. При этом не важен региональный формат записи – день-месяц-год или месяц-день-год. Это единственная дата-палиндром в 21-м веке.
134-й День сурка
Сурок Фил, который дает «прогноз» об окончании зимы в США, не увидел своей тени, что, согласно поверью, означает ранний приход весны в этом году.
Панксатонский Фил – самый знаменитый пушистый синоптик. Поколения сурков предсказывают погоду с 1887 года.
«Нью-Йорк, New York»
В очередном выпуске программы: Чайна-таун, кот Гамлет, стендап-комики, тренды Instagram. Узнайте, какие удивительные вещи прячет Нью-Йорк!
«Америка. Большое путешествие – Невада»
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Последнее: Разработка теста на коронавирус 2019-nCoV в Украине должна завершиться в течение 10–14 дней. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в Совете нацбезопасности и обороны Украины и Министерстве здравоохранения. «В Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых: лаборатория Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии […]
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