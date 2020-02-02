VOAэкспресс 2 февраля 2020

02.02.2020 – день-палиндром

Это день-палиндром, зеркальная дата, которая читается одинаково как слева направо, так и справа налево – 02.02.2020. При этом не важен региональный формат записи – день-месяц-год или месяц-день-год. Это единственная дата-палиндром в 21-м веке.

134-й День сурка

Сурок Фил, который дает «прогноз» об окончании зимы в США, не увидел своей тени, что, согласно поверью, означает ранний приход весны в этом году.

Панксатонский Фил – самый знаменитый пушистый синоптик. Поколения сурков предсказывают погоду с 1887 года.

«Нью-Йорк, New York»

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