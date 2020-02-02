Актриса Донна Эйр о принце Гарри и Меган Маркл: «Они кажутся идеальной парой»

В последние недели одним из наиболее обсуждаемых в Великобритании и ряде других стран событий является решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи. Многие поддерживают решительность внука Елизаветы II, а британская актриса Донна Эйр недавно сказала, что супруги кажутся ей «идеальной парой», достойной иметь свободу и собственное мнение.

Решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от привилегий, по статусу положенных членам правящей семьи, вызвало недоумение не только у многочисленных подданных британской короны, но и жителей других государств. Однако далеко не все осуждают желание супругов стать финансово независимыми и переехать в Канаду. Многие считают, что принц Гарри совершил ради жены и ребёнка по-настоящему мужской поступок, и это достойно уважения.

Телеведущая и актриса Донна Эйр лично знакома с внуком Елизаветы II и его женой. Они встречались, когда у артистки был роман с братом Кейт Миддлтон Джеймсом. Тогда Эйр заметила, что пара кажется «гармоничной и идеальной», поэтому сейчас она полностью на их стороне. Молодая семья не должна становиться «заложником» королевского двора, а принц Гарри в первую очередь должен заботиться о комфорте и спокойствии самых близких ему людей – сына и супруги.

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