Кузнецов забил, но «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу»

Кузнецов забил, но «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу»

02.02.2020, 23:30, Новости дня

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбург Пингвинз". Поединок проходил на Capital One Arena и завершился со счетом 4:3 в пользу "пингвинов".

В составе "столичных" одной заброшенной шайбой отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Помимо него дубль оформил Ларс Эллер. Его партнер Александр Овечкин завершил встречу без н6абранных очков. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов пропустил четыре шайбы.

В составе "Питтсбурга" одно очко набрал Евгений Малкин, отдавший передачу на Патрика Хернквиста. По одной шайбе у "пингвинов" также забили Сэм Лафферти, Доминик Симон и Брэндон Танев.

Источник: Вести



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