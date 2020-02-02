Врач рассказала, почему женщины чаще болеют артритом

Врач рассказала, почему женщины чаще болеют артритом

02.02.2020, 23:21, Разное

Врач и руководитель ревматологического центра Первой градской больницы в Москве Наталья Бабадаева рассказала, почему женщины чаще болеют артритом. Основными факторами развития этого недуга у представительниц прекрасного пола являются дисбаланс гормонов и нехватка витамина D.
Огромное количество людей страдает от заболеваний суставов, среди которых большую часть составляют женщины. При этом, симптомы появляются понемногу и сначала походят на обыкновенную простуду. По этой причине многие пациенты слишком поздно обращают на них внимание и идут к специалистам, когда болезнь уже становится хронической. Наталья Бабадаева советует не пренебрегать таким симптомом, как боль в позвоночнике, коленях, а также локтях, если этому не предшествовала травма. Лучше сразу обратиться к ревматологу, который должен провести необходимую диагностику.

Артрит, артроз и остеопороз могут появиться из-за инфекций. Кроме того, нередко причиной заболевания могут стать гормональные изменения во время окончательного прекращения менструальных циклов у женщин. Нарушения в эндокринной системе приводят к тому, что иммунная система ошибочно атакует собственный организм. Это проявляется в повреждении костей, ослаблении суставов и большом количестве иных проблем с опорно-двигательным аппаратом. Поводом для возникновения заболеваний суставов у женщин часто становятся генетическая предрасположенность, стрессовые ситуации, избыточная масса тела, неподходящий климат, курение, а также нехватка витамина D. Не стоит забывать о том, что эти болезни невозможно вылечить, можно лишь снизить неприятные ощущения и приостановить разрушение костей.



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