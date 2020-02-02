Регбисты Франции обыграли Англию в Кубке шести наций

В регбийном Кубке шести наций завершился первый тур. В воскресенье стартовый раунд престижного европейского соревнования по регби окончился матчем Франции и Англии. Хозяева поля обыграли англичан. Итоговый счет 24:17 в пользу "Ле Бле".
Задел для будущей победы французские регбисты сделали еще в первом тайме, когда набрали 17 безответных очков. После перерыва "синие" увеличили счет до 24:0, но сохранить лицо англичане все-таки смогли сохранить лицо и не только проиграть без разгрома, но и даже смогли зацепиться за бонусное очко за проигрыш в семь очков.
Таким образом, после первого тура Кубка шести наций лидером является Уэльс, имеющий пять баллов. Следом за ним идет Франция и Ирландия, набравшие по четыре очка. Во второй части таблицы Англия (1) и Шотландия (1) делят четвертую-пятую строчки, а замыкает таблицу Италия (0).
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Последнее: В регбийном Кубке шести наций завершился первый тур. В воскресенье стартовый раунд престижного европейского соревнования по регби окончился матчем Франции и Англии. Хозяева поля обыграли англичан. Итоговый счет 24:17 в пользу "Ле Бле". Задел для будущей победы французские регбисты сделали еще в первом тайме, когда набрали 17 безответных очков. После перерыва "синие" увеличили счет до […]
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