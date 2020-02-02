«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной РФ Артем Дзюба мог оказаться в английском "Тоттенхэм Хотспур". Он находился в списке потенциальных новичков у наставника "шпор" Жозе Моуриньо. Однако на пути этой сделки встал "Зенит".
В "Тоттехэме" Дзюбу рассматривали как замену основному форварду команды Харри Кейну, который выбыл на долгий срок из-за травмы. В частности, как сообщает Чемпионат.Com, лондонцы были готовы как арендовать Артема на полгода, так и выкупить его трансфер.
Но представители "Зенита" не захотели отпускать своего лучшего нападающего и распасовщика, имеющего 11 голов и девять голевых передач. К тому же, одной из причин нежелания расставаться с Дзюбой является их договоренность о новом контракте по схеме 2+1.
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