Экс-супруга Кузьмина объяснила, почему простила его за измены

Экс-супруга Кузьмина объяснила, почему простила его за измены

02.02.2020, 23:04, Разное

Бывшая супруга исполнителя Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова, всегда прощавшая мужу измены, стала гостьей ток-шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, заявив, что сейчас они с ним находятся в хороших отношениях. Более того, поскольку пара помирилась, у них с музыкантом царит любовь и взаимопонимание.
Трофимову уже не раз замечали в компании Кузьмина во время его гастролей. При этом, возлюбленная исполнителя отрицает слухи о том, что стала его директором – эту должность занимает совсем другой человек. Она считает себя музой, необходимой музыканту для вдохновения. Кроме того, стало известно, что пара обвенчалась, несмотря на развод, случившийся несколько лет назад.

По словам Трофимовой, Кузьмин сделал ей предложение еще в 2000 году, и с тех пор они практически не расставались, даже когда певец завел роман со спортсменкой Светланой Карпухиной. В итоге, избранница артиста призналась, она не могла не простить гения, так как у них всегда была любовь.



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Последнее: Бывшая супруга исполнителя Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова, всегда прощавшая мужу измены, стала гостьей ток-шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, заявив, что сейчас они с ним находятся в хороших отношениях. Более того, поскольку пара помирилась, у них с музыкантом царит любовь и взаимопонимание. Трофимову уже не раз замечали в компании Кузьмина во время его гастролей. […]

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