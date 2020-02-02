CNN — Трамп ожидает оправдательный приговор и извиняться не намерен

Суд в Сенате по делу об импичменте Дональда Трампа ещё не завершён, однако процесс почти наверняка закончится на следующей неделе, и господин Трамп будет оправдан, пишет CNN. При этом, как отмечает журналист канала, в отличие от Билла Клинтона, который после получения оправдательного приговора по собственному импичменту в Сенате извинился перед страной, Трамп ничего подобного делать не собирается.

А в понедельник также продолжится суд по делу об импичменте Дональда Трампа — и, как известно, он почти наверняка завершится уже к середине недели, а Трампа признают невиновным. Между тем, пока процесс подходит к концу, нам становится известно о кое-каких документах, которые мы, вероятно, никогда уже не прочтём.

Всего через несколько часов после того, как Сенат проголосовал за отказ от вызова свидетелей и запроса документальных свидетельств, министерство юстиции впервые заявило о том, что электронные письма, где подробно изложены мысли президента о заморозке помощи Украине, всё-таки существуют. С подробностями о том, что может произойти дальше — наш корресподент Джереми Даймонд.



ДЖЕРЕМИ УАЙТ, корреспондент CNN в Белом доме: Вопрос о вызове свидетелей на суд в Сенате теперь закрыт, и президент теперь готовится к тому, что сенаторы его оправдают. Между тем, это оправдание случится уже после его послания Конгрессу, которое президент озвучит в Палате представителей во вторник.

Изначально президент и его помощники надеялись, что он сможет войти в Палату представителей, в тот самый зал, где ему всего пару месяцев назад объявили импичмент, в статусе только что оправданного президента, но этого у него сделать уже не получится. Белый дом ещё в пятницу вечером пытался дать понять лидерам Республиканской партии в Сенате, что ему хотелось бы, чтобы президента признали невиновным до послания — но теперь ясно, что из-за разногласий между республиканцами и демократами в Сенате этого не произойдёт. Президент уже одобрил предложенную лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом резолюцию, предполагающую, что президент будет оправдан в среду.

Теперь вопрос в том, что произойдёт, когда этот оправдательный приговор будет официально оформлен. Прошлым президентом, которого подвергла импичменту Палата представителей, но затем оправдал на суде Сенат, был Билл Клинтон — и он вышел в Розовый сад Белого дома и рассыпался в извинениях перед страной, заявив, что глубоко сожалеет о своих действиях.

Источники из окружения президента, с которыми я общался, посоветовали мне не ожидать ничего подобного от президента Трампа — по словам этих людей, никаких жестов раскаяния нынешний президент после вынесения ему оправдательного приговора Сенатом делать не намерен. Так президент поступает несмотря на то, что, как мы наблюдали, всё больше республиканцев — включая, совсем недавно, и сенатора от штата Теннесси Ламара Александра — заявляют, что президент был неправ, что хотя его действия не заслуживают того, чтобы его отстранять, он всё равно повёл себя неправильно.

И всё же, ожидать, что президент вообще будет извиняться, не стоит — напротив, судя по всему, он просто заявит о своём оправдании и будет вновь настаивать на том, что его поведение — как в рамках того звонка президенту Украины, так и в целом во всей этой украинской саге — было безупречным.

Джереми Даймонд, CNN, в пути вместе с президентом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2020 года.

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