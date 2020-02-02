Мнение: Олимпиаду в Токио отменят?

Короновирус уже заразил порядка 15 тыс. человек и убил более трех сотен китайцев.
Очевидно, что короновирус потихоньку расползается и будет расползаться по миру. А к лету с китайской заразой вполне может сложиться ситуация, что миру придется отменить Олимпиаду в Токио, которая планируется с 24 июля по 9 августа.
Или пронесет? Олимпиаду не отменят, но не пустят в Токио сборную Китая и китайских болельщиков?
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Короновирус уже заразил порядка 15 тыс. человек и убил более трех сотен китайцев. Очевидно, что короновирус потихоньку расползается и будет расползаться по миру. А к лету с китайской заразой вполне может сложиться ситуация, что миру придется отменить Олимпиаду в Токио, которая планируется с 24 июля по 9 августа. Или пронесет? Олимпиаду не отменят, но не […]
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