Трамп критикует Блумберга

В то время, как многие американские политики сосредоточили внимание на Айове и кокусах, которые пройдут в этом штате в понедельник, знаменуя начало предвыборного сезона, президент Трамп сконцентрировался на одном из претендентов на выдвижение в президенты от демократов, который пропускает это голосование.

В интервью, которое выйдет в эфир на канале Fox News в воскресенье перед Супербоулом, Трамп допустил сомнительное утверждение о бывшем мэре Нью-Йорка Майкле Блумберге, который заполнил эфир рекламой, направленной против нынешнего лидера страны. Президент-республиканец и Блумберг потратили миллионы долларов на размещение рекламы в этом воскресном футбольном матче, который является крупнейшим спортивным событием года.

Трамп заявил, что Блумберг, рост которого составляет 173 сантиметра, попросил для себя тумбу, на которой он мог бы стоять, если он будет допущен к дебатам кандидатов в президенты в будущем.

«Почему это ему нужно предоставлять тумбу? – спросил Трамп, согласно обнародованным выдержкам из интервью. – Почему это он может претендовать на это? Может быть, тогда и всем остальным выдать по тумбе?»

Кандидат на пост президента страны от Демократической партии Майкл Блумберг (архивное фото)

Представитель штаба Блумберга Джули Вуд заявила, что Трамп «лжет».

«Он патологический лжец, который лжет обо всем: о своих фальшивых волосах, своем ожирении и своем автозагаре», – сказала она.

Интервью Трампа будет показано полностью в воскресенье во второй половине дня.

При этом в воскресенье президент уже опубликовал несколько твитов против Блумберга, назвав миллиардера «частью фейковых новостей». Трамп настаивал, что Блумберг «ничего не добьется» и «лишь впустую тратит деньги», несмотря на улучшение его позиций в опросах.

«Похоже, наша реклама не дает вам спать по ночам, – ответил Блумберг. – У нас есть особенный ролик, который вам стоит посмотреть сегодня».

60-секундный ролик Блумберга будет посвящен влиянию насилия с применением огнестрельного оружия.

Трамп проводит эти выходные в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В субботу вечером он появился на мероприятии, организованном клубом его поклонниц Trumpettes.

«Мы только что получили лучшие результаты опросов за все время», – говорит Трамп на видео, распространившемся в социальных сетях.

Он дал высокую оценку певцу Ли Гринвуду, принадлежащая которому «Горжусь, что я американец» (Proud to be an American) исполняется всякий раз, когда Трамп выходит на сцену на своих митингах. Судя по фотографиям, на мероприятии также присутствовали актер Стивен Болдуин и старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший.

Ожидается, что президент проведет свою ежегодную вечеринку с просмотром Супербоула во Флориде, после чего вернется в Вашингтон поздно вечером в воскресенье.

