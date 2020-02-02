В Федерации бокса задержание Кушиташвили сочли «странной историей»

Двукратный чемпион РФ по боксу Георгий Кушиташвили прежде «не был замечен даже в пьянстве», сообщил генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

Кремлев заверил, что федерация «ведет разбирательство». Он назвал инцидент «странной историей», пояснив, что «два-три дня назад» Кушиташвили «приехал со сборов».

«Какие там могли быть наркотики?» – приводит слова Кремлева ТАСС.

Кремлев сказал, что Кушиташвили прежде «никогда не пользовался» наркотиками и «никогда не был замечен даже в пьянстве».

Напомним, сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Открыто уголовное дело, которое, вероятно, будут рассматривать в военном суде. Как утверждают СМИ, у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает.

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Последнее: Двукратный чемпион РФ по боксу Георгий Кушиташвили прежде «не был замечен даже в пьянстве», сообщил генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев. Кремлев заверил, что федерация «ведет разбирательство». Он назвал инцидент «странной историей», пояснив, что «два-три дня назад» Кушиташвили «приехал со сборов». «Какие там могли быть наркотики?» – приводит слова Кремлева ТАСС. Кремлев сказал, что Кушиташвили […]