В Федерации бокса задержание Кушиташвили сочли «странной историей»

В Федерации бокса задержание Кушиташвили сочли «странной историей»

02.02.2020, 22:37, Новости дня

Двукратный чемпион РФ по боксу Георгий Кушиташвили прежде «не был замечен даже в пьянстве», сообщил генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

Кремлев заверил, что федерация «ведет разбирательство». Он назвал инцидент «странной историей», пояснив, что «два-три дня назад» Кушиташвили «приехал со сборов».

«Какие там могли быть наркотики?» – приводит слова Кремлева ТАСС.

Кремлев сказал, что Кушиташвили прежде «никогда не пользовался» наркотиками и «никогда не был замечен даже в пьянстве».

Напомним, сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Открыто уголовное дело, которое, вероятно, будут рассматривать в военном суде. Как утверждают СМИ, у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Двукратный чемпион РФ по боксу Георгий Кушиташвили прежде «не был замечен даже в пьянстве», сообщил генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев. Кремлев заверил, что федерация «ведет разбирательство». Он назвал инцидент «странной историей», пояснив, что «два-три дня назад» Кушиташвили «приехал со сборов». «Какие там могли быть наркотики?» – приводит слова Кремлева ТАСС. Кремлев сказал, что Кушиташвили […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика