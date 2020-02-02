Скотленд-Ярд проверил «пояс смертника» террориста в Лондоне

Пояс смертника на террористе, совершившем нападение в Лондоне, оказался муляжом, сообщил Скотленд-Ярд

В Скотленд-Ярде сообщили, что «инцидент был быстро признан как связанный с терроризмом». Правоохранители считают, что «он связан с исламизмом», передает ТАСС.

Напомним, очевидец рассказывал, что нападавший был вооружен тесаком, и обмотан канистрами, напоминающими взрывное устройство.

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