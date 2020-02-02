Личное: «Дороже, чем сама квартира»

Мария Кожевникова — «российский политический деятель, актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале Универ» (это, простите, цитата) — встала грудью на защиту своего розового платья принцессы.

Напомню: в этом чудовищном платье Кожевникова заявилась не на детский утренник в качестве ведущей, а на вручение премии «Золотой орёл».

Ну, что тут сказать? Орлу бы понравилась пышная Маша в розой тафте из занавесок какой-то игривой бабушки:



Фото: Соцсети

Люди совершенно ожидаемо посмеялись над нарядом для девочки на теле взрослой бабищи, которая всё же умудрилась вывалить из декольте сиськи.

Да, лично у меня платье вызвало ассоциации с куклой Принцессой, а многим из вас оно напомнило занавески. И в том, и в другом я вижу зерно здравого смысла, в отличие от самого, собственно, платья.

Аналогия с занавесками Машу жутко взбесила, но она, будучи женщиной откровенно невеликого ума, попыталась скрыть своё негодование за, как ей показалось, невинной шуткой с перчинкой сарказма.

Пожалуй, процитирую:

Да, тех, «у кого такие шторы, как мое платье» , я хочу поздравить! У Вас жутко дорогие шторы, возможно , которые стоят даже дороже, чем сама квартира.

Вот истинное отношение Марии Кожевниковой — бывшего депутата от партии «Единая Россия» — к народу.

Моё платье стоит дороже, чем ваша квартира. И этим всё сказано.

Цена вопроса для политического деятеля Кожевниковой как бы решает всё — у меня дороже, значит права я, а не вы. Живите в своих халупах и не смейте на пышную барышню рот разевать. А то, что Мария, просидев в Думе срок, ответственна за нищету населения, её не волнует.

Источник: Лена Миро

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