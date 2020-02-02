Популярность не уберегла: Трагические судьбы актёров из «Свадьбы в Малиновке»

Многие зрители ошибочно полагают, что знаменитости живут спокойной, безбедной и счастливой жизнью. Однако популярность не уберегла актёров из «Свадьбы в Малиновке», у которых были трагические судьбы.

Смерть актрисы Зои Федоровой, которая сыграла в киноленте «Свадьба в Малиновке» Горпину, до сих пор остаётся загадкой. Женщина была застрелена в возрасте 73 лет. Работникам правоохранительных органов до сих пор не удалось найти убийцу артистки. Среди предполагаемых причин расправы над Федоровой кто-то называет её связь с разведкой, остальные с нелегальной организацией, которая скупала драгоценности.

Михаил Пуговкин, известный ролью Яшки-артиллериста, не сумел спастись от сахарного диабета, даже невзирая на невероятную популярность и развитие медицины. Таким образом, болезнь обострилась в 2008 году, что привело к смерти артиста. В 63 года от инфаркт миокарда ушёл из жизни и Михаил Водяной, который сыграл в фильме Попандопуло.

Невероятно тяжелыми стали последние годы жизни Тамары Носовой. Выяснилось, что у женщины не хватало денег даже для оплаты коммунальных услуг. Артистка умерла от инсульта в полном одиночестве. Её нашли работники полиции лишь через несколько дней после кончины.

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