Смартфон iPhone 11 Pro Max отключается от LTE при работе с двумя SIM-картами

Найдена новая особенность смартфона iPhone 11 Pro Max. Гаджет отключается от LTE, если работает с двумя sim-картами
Тестирование мобильного аппарата американской корпорации Apple продемонстрировало неприятную особенность. Так, в случае функционирования iPhone 11 Pro Max с парой sim-карт в автоматическом режиме переставал работать LTE-режим. Проблемы нет, если пользователь начнет применять только один номер. Точно такой же изъян был замечен в модификации для рынка Китая и в версии с eSIM. Сброс настроек сети и полное восстановление также не оказывают какой-либо помощи в улучшении работы гаджета.
Прежде сообщалось о планах компании Apple на нынешний год. По мнению информатора Мин-Чи Куо, заокеанский бренд представит публике iPhone 9 с дисплеем на 4,7 дюйма, процессором A13 и емкостью оперативной памяти в 3 Гб. Базовая модель обойдется потребителю в 400 долларов США.
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