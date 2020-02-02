Анна Михалкова: «К счастью, я отделяю свою жизнь от работы»

На днях в первом павильоне киностудии «Мосфильм» в 18-й раз прошла церемония вручения премии «Золотой орел», одним из лауреатов которой стала Анна Михалкова. Она удостоилась награды в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за роль смертельно больной жены главного героя в сериале «Шторм». HELLO! встретился с Анной после церемонии и поговорил с ней о съемках и о том, как ей удалось войти в непростой образ своей героини.

Ради близких мы готовы на все что угодно. Но мы не знаем, чего ожидать от себя в момент экстремальной ситуации, кризиса, — признается Анна в интервью.

Анна Михалкова (украшения Mercury) на обложке HELLO!Среди других тем номера: подробный репортаж с церемонии вручения кинопремии и большой разговор с другим триумфатором «Золотого орла» — Александром Петровым — о возрасте, любви и перерыве в карьере; интервью с Евой Мендес о том, как она перестала быть актрисой и занялась дизайном одежды; материал о том, как прошла тайная свадьба Дарьи Жуковой и Ставроса Ниархоса в Швейцарии; знакомство с самыми незаурядными женщинами-политиками мира — Санной Марин, Джасиндой Ардерн, Зузаной Чапутовой и другими; королевские секреты от личного стилиста Елизаветы II Анджелы Келли; идеи для подарков на День святого Валентина — для пар разных поколений; мастер-класс на тему «Как привести себя в порядок перед свиданием» и не только.

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