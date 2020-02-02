Кейт Миддлтон в белоснежно-золотом платье и принц Уильям на премии BAFTA

Сейчас в лондонском Альберт-Холле проходит 73-я ежегодная церемония вручения премий Британской киноакадемии и телевизионных искусств. Только что закончилась встреча гостей на красной дорожке, а у опоздавших есть еще несколько минут, чтобы занять свои места в зрительном зале, где вот-вот начнется чествование выдающихся актеров, актрис, режиссеров и кинематографистов.

Одними из последних на ступенях Альберт-холла по традиции появились Кейт Миддлтон и принц Уильям. Этот выход для Уильяма особенный — в этом году он отмечает десятилетие своего президентства в Британской Академии и четвертый год он появляется на ковровой дорожке вместе с супругой.

Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала изящное белое платье от Alexander McQueen. Белый с золотым рисунком наряд еще больше подчеркнул хрупкую фигуру матери троих детей. Образ довершили искрящиеся золотые туфли, клатч им в тон и украшения с белыми цветами. Уильям предпочел традиционный смокинг.

Нежный образ герцогини модные критики уже занесли в список лучших ее образов. А британцы, наблюдавшие за выходом королевской пары, еще раз убедились в правильности своего выбора — в прошлом году по опросам, который проводила Академия моды, Кейт Миддлтон была признана иконой стиля.

На сегодняшний день Кейт зарекомендовала себя как королевский лидер в индустрии моды. Она умеет принимать веяния моды и удачно сочетает их со стилем принцессы Дианы, находя баланс между тенденциями и традициями. И, что особенно приятно видеть, что ей удается сохранить традиции живыми, — объяснил английской газете The Daily Mail Ли Лукас, генеральный директор Академии моды.

Напомним, премия BAFTA проходит в этом году уже в 73-й раз. Ведущим церемонии заявлен Грэм Нортон, а действо транслирует телеканал BBC.

Уже по традиции лидером по числу номинаций стал фильм Тодда Филлипса «Джокер» (напомним, в том году им был фильм «Фаворитка»). Картина претендует на 11 наград, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучший сценарий» и другие. На одну номинацию меньше у фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» — она представлена в десяти категориях. За звание лучшего фильма также поборются киноработы Сэма Мендеса «1917», «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Паразиты» Пон Чжун Хо. Их авторы также включены в список номинации «Лучший режиссер».

Приз за лучшую мужскую роль, возможно, получит Хоакин Феникс («Джокер»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два папы») или же Тэрон Эджертон («Рокетмен»). А лучшей актрисой в этом году эксперты BAFTA могут назвать Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сиршу Ронан («Маленькие женщины»), Синтию Эриво («Гарриет») или Джесси Бакли («Дикая Роза»). Будем ждать вечера, так как на «Золотом глобусе» большинство ставок и предположений так и не подтвердилось.

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