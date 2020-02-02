Мнение: Погиб — ну и что, дайте сквер!

Диву даешься, аварийное здание, статус которого был признан официально уносит жизнь рабочего – а люди собираются оплакивать морально устаревшее, аварийное строение. Былое величие СКК в итоге унесло жизнь парня.



Если ваша машина начинает выходить из строя – вы первым делом проведете диагностику и, если вам скажут, что дела плохи – вы точно решите от нее избавиться. Уже на вашей совести будет то, каким образом это сделать: «освежить» и продать, найти лоха и втюхать. Никто не будет писать в объявлении, что ТС не пригодно для будущей эксплуатации – вы напишите: двигатель «миллионник», сел и поехал, вложений не требует, великое качество – подтвержденное временем и т.д.



Вот и с СКК история схожая – было величие СССР не дает людям покоя: строили на века, ударными темпами, уникальный проект – самый крупный в Европе и т.д.

Спору нет, строили «от души». Но никто не говорит о том, что были голодные 90-е, когда никто не задумывался о правильной эксплуатации строения, которая подразумевала определенное обслуживание уникальной крыши. Может ли рухнуть «вековая» конструкция при повреждении 10% (рабочие успели обрезать 15 вант из 112) своей прочности? — думаю нет.



На это готовы и дальше закрывать глаза люди, собравшиеся сегодня 2 февраля, в Санкт-Петербурге. Их волнует не гибель человека, а будущая «Вечная пробка». Теперь им нужен сквер, а разрушенный на 80% СКК необходимо восстановить. Собравшаяся публика хлопала словам ветерана, который рассказал о том, что: СКК это наследие Ленина, наследие Сталина, наследие Петра (!) которое не смогли разбомбить фашисты (!!!) – это перебор. Если здание аварийное, то оно аварийное – невзирая на то, кто его строил. Точно также, как и ветеран является старым человеком, который может начать путать события во времени, невзирая на все его подвиги, а вы просто хлопаете….

Кому интересно самому посмотреть на степень адекватности собравшихся: вот вам ролик с митинга от его организаторов, ближе к концу можете послушать участников открытого микрофона.

Источник: Достало

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