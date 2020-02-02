«Тоттенхэм» нанес поражение «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» нанес поражение «Манчестер Сити»

02.02.2020, 22:06, Новости дня

В центральном матче 25 тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Манчестер Сити". Встреча проходила на столичном стадионе "шпор" и завершилась со счетом 2:0.

Оба гола подопечные Жозе Моуринью забили во втором тайме и сразу после того, как втору. Желтую карточку, а с ней красную и удаление украинский полузащитник "Сити" Александр Зинченко. Спустя лишь три минуты после этого Стивен Бергвейн открыл счет, а на 71 минуте преимущество "Тоттенхэма" увеличилось вдвое – постарался Сон Хын Мин.

После домашнего успеха "шпоры" набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Сити" же с 51 баллом остался на второй строчке, упустив возможность сократить отставание от лидирующего "Ливерпуля". Между ними 22 очка разницы.

Источник: Вести



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