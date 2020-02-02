Академик Велихов надеется, что Россия станет пионером в области искусственного топлива

Автор: Дмитрий Киселёв

В этом году мы отмечаем не только 75-ю годовщину победы над фашизмом. Будет и печальный юбилей. В августе 1945-го американцы первый и единственный раз в истории использовали атомную бомбу против Японии. Ужас от последствий бомбардировок Хиросимы и Нагасаки жив до сих пор.

Атомные разработки во время Второй мировой войны активно велись в Германии, Великобритании, США и, конечно, в Советском Союзе. Ведь наличие такого оружия могло бы решить исход войны в пользу его обладателя. США и англичане совместными усилиями заметно опередили советских ученых. После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945-м пришлось ускориться. Так стартовал советский "атомный проект", который уже спустя 4 года принес результат. Когда была испытана первая советская атомная бомба, то мы получили гарантию, что в следующий раз американцы не сбросят бомбу на нас. Баланс сил был восстановлен и фактически хранит мир до сих пор.

Отцом советской атомной бомбы считается академик Игорь Курчатов. Под его руководством в 1943 году была создана Лаборатория №2, позже преобразованная в Институт атомной энергии. Под руководством Курчатова также была создана и первая водородная бомба. После смерти ученого институт был назван в его честь.

За последние 70 лет из "Курчатника" вышла целая плеяда советских физиков-ядерщиков. Они вели не только военные разработки, хотя именно благодаря развитию фундаментальных наук были созданы атомные подводные лодки, атомные ледоколы и целая новая отрасль — атомная энергетика.

Среди таких выдающихся ученых — физик-теоретик, почетный президент Курчатовского института Евгений Павлович Велихов. 2 февраля академику исполнилось 85 лет. Владимир Путин своим указом присвоил Евгению Велихову звание "Герой Труда" — "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Автор: Полина Ермолаева

Только сверхзадача гарантирует сверхрезультат — свое первое письмо в Академию наук Евгений Велихов написал в седьмом классе. Он обнаружил метеорит! Ему ответили: это — песчаник. Пришлось доказывать великим умам, как они неправы.

— С этого момента я физикой стал реально заниматься, — вспоминает Евгений Велихов, академик РАН, почетный президент НИЦ "Курчатовский институт".

— Это был азарт.?

— Конечно.

— А вы азартный человек?

— Азартный. Мне уже 85 лет, а я я вовсю занимаюсь вопросами использования термоядерного синтеза, чтобы получать искусственное топливо. И сегодня есть надежда, что именно РФ будет здесь пионером.

"Это зеленая ядерная технология, то есть безотходная ядерная технология на базе ториевых реакторов. Это совершенно глобальная идея", — пояснил Владислав Панченко, академик РАН, председатель Совета РФФИ.

Мыслить на столетие вперед — академик Велихов верен принципу Курчатова. Наступление на "атомном фронте" Советский Союз начинал как раз в дни Сталинградской битвы.

"Мы с отцом были в 1943 году в Сталинграде, тогда еще немцы стреляли. Восстанавливали сталинградские заводы", — рассказал Велихов.

В институте (тогда — атомной энергии) Евгений Велихов окажется уже студентом физфака, чтобы остаться на всю жизнь, взять курс на управляемый термоядерный синтез, а в 90-е фактически спасти Курчатовский.

Одной из главных задач Института атомной энергии является исследования в области управляемого термоядерного синтеза. Это самая трудная задача, которая стоит перед человечеством в ХХ веке, но очень важная — создается новый источник энергии, а сейчас одно из главных ограничений развития цивилизации — нехватка энергетических ресурсов.

Токамак — Тороидальная камера с магнитными катушками — новое слово подарено миру. Велихов верит в мирную термоядерную энергию. В 80-е инициирует строительство ИТЭР — Международного экспериментального термоядерного реактора.

"Представить ИТЭР без РФ невозможно. В области токамаков наши ученые, начиная еще с Курчатова, сохраняют лидерство", — отметил Евгений Велихов.

Начало работы над мегапроектом по времени совпало со взрывом на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Поселились — вспоминает Евгений Павлович — в поселке в десятке километров от реактора. И аист не улетал, что вселяло надежду. А на клубе висела афиша кинофильма "Слуги дьявола на чертовой мельнице".

"На первой стадии был потушен пожар. На второй стадии мы должны были ликвидировать все источники дальнейшей катастрофы. Я бы не сказал, что мы до конца это сделали, но мы должны закончить вторую стадию", — сказал Велихов.

"Велихов — именно из тех смелых людей, которые, рискуя жизнью, обеспечили какой-то выход из той ситуации, которая возникла в Чернобыле. Женя — очень смелый человек", — считает академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Гуляев.

Вице-президент Академии наук Велихов только в мае совершил более 40 облетов прямых наблюдений реактора и оставался в Чернобыле до тех пор, пока не закончилось сооружение защитной плиты под реактором.

"Мама ругала его за клубнику, которую он привез из Чернобыля. Она сказала: ты что, с ума сошел?! Она же, наверное, радиоактивная. Как это мы с детьми будем есть? На что папа сказал: дам тебе дам машинку, ты меня померяй. Я же гораздо радиоактивнее, чем эта клубника. Ты же со мной будешь жить", — вспоминает дочь Велихова Наталья.

"Как мы с ней познакомились? Я занимался в "Буревестнике" верховой ездой. И там я с ней познакомился. Она больше интересовалась лошадьми, чем мной. Поэтому так у нас и назывался брак по любви на лошадиной основе. Основа крепкая", — рассказал Велихов.

— Сложно быть женой академика?

— Больше труд, чем удовольствие, хотя удовольствие тоже, — признается супруга Велихова Наталья.

Велиховы сыграли уже и "бриллиантовую" свадьбу. В большой семье — трое детей и шесть внуков. Двойняшки Екатерина и Елизавета — Вета по-домашнему — выбрали свой – творческий — путь. Сколько бы дедушка ни разворачивал наглядную агитацию, Велиховы в курчатовской физико-математической школе не задержались.

Максимум академика Велихова недостижим и непостижим.

"Я разговаривал с ним по телефону, поздравлял его. На фоне радости — поздравления президента, премьера, близких людей — больше его занимает проблема ренессанса атомной энергетики, что мы будем делать с торием. Это было квинтэссенцией разговора поздравительного. Все крупные начинания так или иначе — это Велихов", — подчеркнул Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт".

О цифровизации, информационных технологиях он говорил, когда в стране только появлялись первые персональные компьютеры. Это он сохранил "Севмаш", стал "реактором" для начала разработок Арктического шельфа. Но недра таят, не устает повторять Евгений Павлович, и только термоядерная энергия неисчерпаема.

— Главная сейчас задача у нас это — гибридный термоядерный реактор, — отметил Велихов.

— Хорошее время для науки?

— Хорошее, конечно. Но всегда хорошее было.

Человек цивилизационного масштаба — именем Евгения Велихова названа одна из планет галактики. Устремленный в будущее "термоядерный" академик.

Текст:

"Вести недели"

Источник: Вести

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