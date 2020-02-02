Малюська пригрозил переносом из Одессы в Херсон межрегионального управления юстиции

Расположение Южного межрегионального управления юстиции могут перенести из Одессы в Херсон. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил 2 февраля в Facebook.

«В пятницу …без предупреждения посетил межрегиональное управление юстиции в городе Одесса в связи со слухами, что местные сотрудники продолжают «обилечивать» нотариусов. Состоялся сложный разговор с коллективом. Если репутация местных сотрудников радикально не изменится, увольнения станут массовыми, а само управление изменит свое расположение на Херсон», – написал он.

Перевірка без попередження у неділю вже стала традицією.На цей раз це Бердичів та відвідини колонії №70 і виправного… Posted by Denis Malyuska on Pühapäev, 2. veebruar 2020

Южное межрегиональное управление юстиции Украины работает на три области – Одесскую, Николаевскую и Херсонскую. Обязанности главы управления исполняет первый заместитель Тимофей Дудин.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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