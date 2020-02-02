Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем. Это касается абсолютно всех пассажирских поездов, включая курсирующие между двумя столицами. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся 1 февраля, проследуют до Забайкальска.

Запрет вводится с 3 февраля из-за коронавируса, передает РИА Новости.

В Забайкальском крае и Тюменской области уже были диагностированы два гражданина граждане Китая. РФ временно ограничила передвижения граждан КНР с российским видом на жительства через специальные пункты пропуска.

Источник: Вести

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