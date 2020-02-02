Одесский отель отказывается селить гостей из Китая

Одесский отель “Калифорния”, расположенный на Еврейской улице, отказывается принимать гостей из Китая, сообщило 2 февраля издание “Думская”.

В холле гостиницы повесили объявление: “Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено”.

По какой причине отель не принимает гостей из Китая, в объявлении не указано, но “Думская” полагает, что это связано со вспышкой нового коронавируса в китайском Ухане.

“Правда, прямого авиасообщения с Китаем у Одессы нет, и вряд ли заведение ломятся люди, побывавшие на днях в Ухане”, – иронизирует издание.

Правозащитники, опрошенные “Думской”, считают, что в действиях администрации гостиницы усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

По данным издания, гостиницей владеет гражданин США одесского происхождения Павел Шмуклер.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 2 февраля, подтверждены 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом более чем в 20 странах мира, в том числе 305 – с летальных исходом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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