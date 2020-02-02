Google запустила видеосервис Tangi для видеоинструкций

На видеосервисе YouTube существуют миллионы роликов на любые мыслимые и немыслимые темы. Пользователи заводят бьюти-блоги, публикуют различные пранки, а также делятся рецептами, инструкциями и всевозможными руководствами. В Google предложили новый сервис Tangi с видеоинструкциями.

Представители корпорации Google сделали вывод, что отдельный сервис для мини-роликов точно не помешает, поэтому заявили о запуске Tangi. По факту, речь идёт о некоем клоне «YouTube» с видеоинструкциями. Даже само название можно сложить из фразы «TeAch aNd GIve» (Tangi), а это намекает на концепцию. Благодаря данному приложению можно воспользоваться различными видеоинструкциями.

Сами ролики крайне короткие – их длительность не должна превышать минуть. Видеозаписи разделены на следующие подвиды: «Искусство», «Приготовление еды», «Сделай сам», «Мода и красота» , «Стиль жизни». На сегодняшний день сервисом могут воспользоваться лишь владельцы девайсов, оснащенных операционной системой iOS.

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