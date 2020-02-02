Google запустила видеосервис Tangi для видеоинструкций

На видеосервисе YouTube существуют миллионы роликов на любые мыслимые и немыслимые темы. Пользователи заводят бьюти-блоги, публикуют различные пранки, а также делятся рецептами, инструкциями и всевозможными руководствами. В Google предложили новый сервис Tangi с видеоинструкциями.
Представители корпорации Google сделали вывод, что отдельный сервис для мини-роликов точно не помешает, поэтому заявили о запуске Tangi. По факту, речь идёт о некоем клоне «YouTube» с видеоинструкциями. Даже само название можно сложить из фразы «TeAch aNd GIve» (Tangi), а это намекает на концепцию. Благодаря данному приложению можно воспользоваться различными видеоинструкциями.
Сами ролики крайне короткие – их длительность не должна превышать минуть. Видеозаписи разделены на следующие подвиды: «Искусство», «Приготовление еды», «Сделай сам», «Мода и красота» , «Стиль жизни». На сегодняшний день сервисом могут воспользоваться лишь владельцы девайсов, оснащенных операционной системой iOS.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Врач и руководитель ревматологического центра Первой градской больницы в Москве Наталья Бабадаева рассказала, почему женщины чаще болеют артритом. Основными факторами развития этого недуга у представительниц прекрасного пола являются дисбаланс гормонов и нехватка витамина D. Огромное количество людей страдает от заболеваний суставов, среди которых большую часть составляют женщины. При этом, симптомы появляются понемногу и сначала походят […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Александр Васильев вспомнил об эротичности Анастасии Вертинской на сцене / 20 декабря
- «Ослепила»: Боярская восхитила «голым» фото / 4 декабря
- Алла Пугачева посоветовала всем дамам за 70 носить вуаль / 26 января
- Никита Пресняков и Алена Краснова показали снимки с отдыха на Бали / 31 января
- «Как взрывная волна позитива»: Дочь Анастасии Заворотнюк Анну друзья поздравляют с 24-летием / 14 января
- Филологи утверждают, что значение слов во время перевода может теряться / 21 декабря
- Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова сразиться в бою / 22 декабря
- Россиянам дали советы по празднованию Нового года / 27 декабря