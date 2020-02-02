Ученые выяснили, что фобии передаются по наследству

Фобии способны передаваться наследственным путем, заявили ученые. К данному выводу они пришли в результате тщательного исследования фактора выживания.
Оказывается, практически любая пережитая родителями травма или эмоциональное потрясение передается детям и даже внукам. Исследователи решили подвергнуть испытуемых влиянию определенных запахов, создавая при этом ассоциативную боязнь искусственного типажа. После этого, исследователи проанализировали потомство исследуемых организмов и их реакцию на процесс.
По итогам наблюдений эксперты выяснили: группа, не подвергающаяся воздействию, боялась запаха также, как и их родственники. В действительности, страхи передаются по наследству, что вызвано механизмом выживания. Для того, чтобы следующие поколения выросли полноценными людьми, ДНК отправляет им данные о возможной опасности, подытожили ученые.
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