Киев побоялся направлять экспертов в Иран для расшифровки самописцев Boeing

Киев побоялся направлять экспертов в Иран для расшифровки самописцев Boeing

02.02.2020, 21:58, Новости дня

Если направить в Иран украинских специалистов для участия в расшифровке черных ящиков, то иранская сторона может не отдать Киеву самописцы сбитого Boeing, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Тегеран предложил Киеву в понедельник направить в Иран специалистов, которые смогут принять участие в «расшифровке черных ящиков». Зеленский сказал, что украинская сторона «этого очень боится».

«Могут пригласить наших специалистов в их лаборатории, но уже тогда нам наши специалисты сказали, что технически они не готовы к правильной, истинной расшифровке», – приводит его слова ТСН.

Зеленский заявил: «Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут – зачем вам теперь черные ящики?».

Он подчеркнул, что Киев «хочет взять эти ящики». Иран собирается выдать их, если сам «не сможет их расшифровать».

По словам Зеленского, если украинские специалисты направятся в Иран, то они «должны иметь мандат, что в случае неполной расшифровки там на месте, они могут забрать черные ящики».

Также президент Украины заявил, что Киев обладает доказательствами, что Иран с самого начала знал, что украинский самолет был сбит ракетой: «Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку… Там все слышно… Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета», –приводит его слова РИА «Новости».

Президент Украины уверен, что Киев «точно выиграет» в судах.

Напомним, Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Украина намерена «давить на большую сумму».



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