Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем на неопределенное время

Россия с 3 февраля на неопределенное время приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, передает пресс-служба РЖД.
Это решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.
С 31 января железнодорожное сообщение России с Китаем было ограничено.
Читайте также: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Врач и руководитель ревматологического центра Первой градской больницы в Москве Наталья Бабадаева рассказала, почему женщины чаще болеют артритом. Основными факторами развития этого недуга у представительниц прекрасного пола являются дисбаланс гормонов и нехватка витамина D. Огромное количество людей страдает от заболеваний суставов, среди которых большую часть составляют женщины. При этом, симптомы появляются понемногу и сначала походят […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сын актера из «Мента в законе» Сергея Плотникова длительное время его обманывал ради денег / 28 января
- Скандалы: На каждого Голубева найдутся ястребы / 22 января
- Русская версия Джанлуки Вакки: 68-летний Олег Газманов танцует ламбаду на Мальдивах / 28 января
- Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить титулов / 18 декабря
- В Башкирии отец изнасиловал 4-летнюю дочь / 24 января
- «Жаждет признания толпы»: избалованную Собчак крепко приложили / 3 декабря
- Названы 5 самых «крутых» японских автомобилей для российских водителей / 20 декабря
- В 2020-м жителей России ждет единоразовое повышение тарифов ЖКХ / 3 января