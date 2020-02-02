Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем на неопределенное время

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем на неопределенное время

02.02.2020, 21:57, Новости дня

Россия с 3 февраля на неопределенное время приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, передает пресс-служба РЖД.

Это решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.

С 31 января железнодорожное сообщение России с Китаем было ограничено.

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