Россия прекращает железнодорожное сообщение с Китаем

Россия на неопределенный срок прекращает железнодорожное сообщение с Китаем «в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщается на сайте ОАО «Российские железные дороги».
Этим решением временно приостанавливается движение поездов «Пекин – Москва» и «Чита – Пекин», а также беспересадочных вагонов «Москва – Пекин».
«Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет», – сказано в сообщении.
Ограничения вступают в силу с полуночи 3 февраля и будут действовать «до особого распоряжения».
В пресс-службе РЖД напомнили, что с 31 января были временно отменены поезда «Суйфэньхэ – Гродеково» и «Чита – Маньчжурия».
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 2 февраля, подтверждены 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом более чем в 20 странах мира, в том числе 305 – с летальных исходом.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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