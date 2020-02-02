Мнение: Письмо: «Медвежонок очень скучает»

В этом письме давайте посмотрим, как мешает ЗВ в отношениях.

Это письмо длинное, но в нем подробно описан механизм, как и почему человек оплетается ЗВ, и как это ему мешает.

Автор — в отношениях со сложным онегиным, и на каждом его пороге она злится на свою недостаточную значимость и пытается снизить его значимость с помощью ЗВ.

Она перечисляет в письме подробности, какой он чудак и даже придурок, настолько тщательно и мелочно, что становится неловко читать, ведь пишет она про любимого человека. Но все это она делает ради того, чтобы снизить его значимость для себя. Чтобы убедить себя, что он ей такой не нужен, и еще как-нибудь оправдать, что он ее не любит.

Но не помогает зеленый виноград. Зеленый виноград все всегда портит.

В конце письма у автора неожиданно просыпается самоуважение, но зеленый виноград уже многое к этому моменту испортил.

wild_oleander

Здравствуйте, Эволюция!

Очень хочу попасть на разбор со своей ситуацией. После расставания ко мне вернулся мужчина А, и мы пробыли вместе с ним еще полтора года. Мужчина из этого письма https://evo-lutio.livejournal.com/558364.html

Почти год после расставания он не писал (сначала писал обвинения, потом слал картинки, я не отвечала), потом, когда у меня был день рождения, поздравил меня, я поблагодарила, он предложил вместе отпраздновать. Я сказала хорошо, вечером написал: возвращайся ко мне, медвежонок очень скучает (приложил фото, где у него на столе медвежонок и сердечко, которые я ему дарила).

На следующий вечер мы пошли в кафе, потом в кино.

(В том письме уже было понятно, что он к ней вернется. Год ему понадобился, потому что она не отвечала на обвинения ничего, а там, скорее всего, было на что ответить. Там шары скорее всего были, но она сидела надувшись и ждала его извинений. Через год же она так соскучилась, что сразу отозвалась на его предложение праздновать вместе день рождения. Понимаете, почему это неверно? Если вы руководствуетесь только степенью своего голода, вы не видите правильных ходов, пропускаете одни, торопитесь с другими)

При встрече он меня сразу как-то деловито поцеловал, потискал за попу, лизнул в нос, все это выглядело так, как будто мы вообще не расставались и виделись только вчера. Я была обескуражена, тк думала, что когда мы впервые увидимся, то будут какие-нибудь умные слова как в кино и тд, В кафе он рассказывал про свои поездки на соревнования (почти все его время кроме работы посвящено борьбе), я слушала и в основном ничего не говорила.

Пошли в кино, там он постоянно хватал меня за нос, за коленки, водил мне пальцем под носом и все время что-то такое делал. Когда вышли из кино, сказал, что «кое-кому надо по попе за такое поведение», «кое-кого надо вот прям здесь закопать», имея в виду наше расставание.

Когда доехали до дома, он вдруг начал говорить о том, что он никогда не относился ко мне как к просто сексу и тд. Что много раз хотел приехать, но думал «ничего, пусть посидит», и не ехал. Эти слова меня разозлили, говорю «как здорово, что ты мне это сейчас сказал». Разговор вроде замялся. У подъезда мы поцеловались на прощание, и я почувствовала что у него эрекция. Потом он писал, что после моего ухода жизнь у него как будто остановилась, и время остановилось, и что теперь мы будем вместе несмотря ни на что.

(Ну вот это его небрежное поведение и бравада — это досада на то, что ему пришлось самому идти на примирение. Он ждет от нее раскаяний, а она молчит. Тут две линии поведения у нее были. Либо благодарить за то, что он пришел, либо дать понять, что она не уверена, что им нужно возобновлять отношения. Обе линии проактивные, обе дали бы результат. Но автор выбирает молчать и ждать. Причем ее ожидания — это щипцы, она ждет, что он будет делать больше шагов, и ему это понятно. В какой ситуации уместна пассивность, кто понимает? И почему в ситуации автора — нет?)

На следующую встречу он сразу повез меня к себе домой. Обычно к нему мы ездим через продуктовый магазин, приехали к нему, сели перекусить, он поел быстрее, я сижу болтаю, он вокруг меня ходит ходит, вроде как: давай пошли в комнату. В комнате сразу на кровать, но у меня не так давно была операция, и я сказала что мне нельзя. «Заболели-с?»- спросил он, я сказала, что вообще-то у меня была операция, сама разозлилась от его вопроса.

(Он и здесь ждет от нее шагов. А она опять в пассивном ожидании, чтобы он просил, а она бы ему отказала. Злится и зеленеет в ответ на его небрежность)

Рассказывал о своих страданиях, что ходил несчастный, что наверное он мазохист, и как его знакомили там с кем-то, однажды рассказал что купил какую-то дорогую кофточку «мне назло». Я удивилась, тк я же все равно кофточку эту не видела. Я тоже рассказывала о том как мне было плохо, как похудела на 7 кг (это для меня фатально и близко к анорексии, тк я итак очень худая), ходила как тень, что на работе думали что я видимо чем-то больна, мне показалось, что он был доволен. Моя шкатулка пухла.

(Непонятно от чего пухла ее шкатулочка. От того, что он кофточку ей назло купил?)

Про его личную жизнь я ничего не спрашивала, он однажды сказал, что готовил там для кого-то свою фирменную жареную картошку, я никак не отреагировала, и он тему быстренько свернул. Про мои отношения во время нашей разлуки, длившиеся 8 месяцев, я молчала, он иногда начинал какие-то разговоры в обход: а где ты была в таком-то месяце и что-то в этом роде, я от ответов уклонялась и ничего не упоминала.

Мы начали встречаться снова, он познакомился с моими родителями, сыном. Было много слов о любви с его стороны и с моей, он много хотел секса, но я чувствовала, что мое либидо в какой-то коме: ничего не хотелось. Когда он настаивал, я начинала мягко: может лучше спать, потом говорила ну может завтра, потом: ну пожалуйста, в итоге он все равно продолжал. У меня складывалось мнение, что он меня вообще не слушает и ему все равно, что я там говорю. Один раз дошло до того, что я даже заплакала, и тогда мы легли спокойно спать. Наверное, проблемы с либидо были от моего сильного минуса.

(Минус у нее был не такой уж большой. И от минуса проблем с либидо не бывает никогда. Ни у мужчин не бывает, ни у женщин. От роста минуса либидо только растет. Проблемы с либидо бывают от ЗВ. Всегда. ЗВ — враг либидо главный. Вы боитесь дисбаланса и начинаете себя накручивать, какой противный ваш партнер, какой он ненадежный и опасный, какой отталкивающий. Вы удерживаете минус с помощью ЗВ и поэтому у вас нулевое либидо. Запомните это. Хотите нормального секса, не прикасайтесь к ЗВ. А минус ЗВ не снижает, рефлексию минуса снижает только)

И хотя он очень быстро доводил меня до оргазма, каждый раз мне как будто нужно было гигантское усилие чтобы начать. Я все время его трогаю, глажу, целую и не могу остановиться, но это у меня вообще не связано с сексом.

(Если автор не врет про оргазм, значит она вообще не понимает, что это такое. Невозможно женщине довестись до оргазма, если нужно гигантское усилие, чтобы начать. Это — блок, а для женского оргазма нужна высокая степень расслабления и спонтанного возбуждения. И доверие к мужчине нужно, недаром это называется «отдаться»)

Наша жизнь эти полтора года вошла в какую-то стабильную колею: мы были вместе на выходных и вечер четверга проводили у него. Все было по одному сценарию: в четверг после работы за продуктами и к нему, ужин, секс и домой, остальные вечера он тренируется, в субботу он день лежит дома отдыхает, потом за продуктами и ко мне к позднему вечеру, в воскресенье мы или он готовит, пока я с сыном за уроками и уборкой, к вечеру воскресенья он едет к себе в глубокое Подмосковье (где у него квартира родителей) поливать цветочки, и ночью к себе в Москву на съемную. Я часто удивлялась, почему он не перевезет цветы в Москву, но он находил множество причин, чтобы не перевозить, плюс он именно там стирает одежду почему-то. У него это как ритуал: бессмысленная езда туда и обратно на огромные расстояния.

(Щипцы здесь видите ее? И ее раздражение, что щипцы не работают. И опять заросли ЗВ)

С сыном контакт налаживал странно. Начинал выкрикивать разные звуки, шутил какими-то немного странными шутками. Сначала бурно взялся сына обучать борьбе, но сын маловат и не мотивирован, несколько балбес, вместо толка он больше прыгал-бегал и радовался баловству. Потом А поостыл и начал говорить ,что вот мол он в его годы был очень послушный, ходил по струне, и до 25 лет вообще даже рубашку застегивал на все пуговицы, что никогда не пачкался и всегда был очень аккуратный.

(Этот онегин — убежденный холостяк и детей не хочет. Конечно он не умеет с детьми обращаться. Но автор в претензиях за это. На протяжении всего письма автор хочет вытянуть из мужчины подтверждение своей значимости. Не получает и оплетается ЗВ)

Много пел арии жука. Раз 5 наверное за 1,5 года, все они насчет совместного житья. Когда он жаловался на квартирную хозяйку, которая выносила ему мозг, я предложила жить у меня.

У меня большая квартира, родители рады съехать от меня в свой загородный дом, сыну уже почти 8, 2 класс, есть и продленка, и няню можно нанять чтобы встречать его, но А сказал, что я живу оч далеко от его работы, а по вечерам он тренируется еще дальше. И что вот возможно через несколько лет он откроет свою школу по борьбе там где я живу, и вот тогда…

(Она тянет его в совместную жизнь, а ему встреч с ней два раза в неделю — выше крыши. Она ему нравится, но он от нее быстро устает. И она плохо вписывается в его жизнь. Да и он в ее жизнь не очень вписывается. Но ей позарез надо, чтобы он делал к ней шаги, иначе страдает ее гордость. Это вот тот же самый случай, как самоуважение заменяется вытягиванием уважения из других и гневом в их сторону)

Иногда он говорил что надо бы моему сыну подрасти (сейчас с ним мои родители сидят и вроде как жить с ними некомфортно, хотя он знает, что родители тоже не рвутся в моей квартире жить).

Также арии жука были когда он начинал жаловаться на свою маму, которая третировала его, чтоб он купил квартиру в Москве наконец, а не выкидывал деньги на съем и на поездки на соревнования. Я спрашивала, что он думает о покупке квартиры, далее следовала ария жука, что зачем ему покупать, ведь кв есть у меня вообще-то, и он не готов отказаться от своего комфорта (съем кв у работы, поездки дорогие и тд).

(Она пишет про арии Жука обвиняющим тоном. Арии поются в ответ на постоянные щипцы. Арии — это защита от щипцов. А вы унижаетесь, когда постоянно щипцуете)

Однажды при обсуждении его терок с мамой о квартире, была даже глобальная ария с его мыслями о жизненном пути. Он сказал, что вот он избрал для себя путь самурая, что он пожертвовал своей гипотетической семьей ради борьбы, что когда он получит черный пояс (очередной) и несколько данов, то на пенсии будет ездить по странам с семинарами, и это будет прибавка такая к пенсии на старость. Я на все это молчала, головой кивала.

(Она не последовательно себя ведет. Вроде тянет его жить вместе, но когда он ей рассказывает, что жениться не собирается никогда, кивает головой. Если киваете, делая вид, что вас это устраивает, так не тяните в совместную жизнь хотя бы. А если тянете, ну обижайтесь тогда, что он не хочет и принимайте это всерьез, больше не тяните. Иначе это корона Победительницы: высижу и тихонько добьюсь своего постоянными повторениями)

В самом начале наших новых отношений, он часто говорил неприятные цепляющие вещи. Например в подробностях рассказывал, как какая-то девушка в его поселке (откуда он родом) хотела видимо быть с ним и выставляла ему в окно грудь, завлекая его, «а там такие ооо (и он показывал жестами внушительный размер), потом как его вкусно кормили у бывшей девушки и тд. Я молчала и темы не развивала, но во мне это копилось.

(Копилось в анти-шкатулке, ради того, чтобы помочь отцепиться, как ей кажется. В анти-шкатулке собирается удобрение для зеленого винограда, навоз. Ну а в результате собирания такой анти-шкатулочки спонтанности у вас все меньше, лицо ваше злое и обиженное, либидо нулевое, обаяние тоже. Не нужно отцепляться с помощью ЗВ, это самое плохое средство)

Однажды я примеряла свой ободок с рожками на хэллоуин, что-то шутила, и в шутку ему одела рожки. И говорю: прикольно мол (в смысле что смешно). На что он сделал надменное лицо и сказал, что ему нельзя изменить — он ведь не женат.. Я так обалдела, что дар речи потеряла, решила выйти в другую комнату чтоб обдумать, как реагировать на это г.. Но он последовал за мной и начал рассказывать, что вот когда он менял на днях паспорт, там сидела паспортистка, а у нее тииие (показывает огромный бюст типа) и говорит ему она: вы что, ни разу не были женаты!? А он такой ей с гордостью: мол неееет) И стоит очень радостный и гордый собой. Я, почуяв, что на меня свалилось еще одно говно, резко дернулась на кухню, он понял, что что-то произошло, и схватил меня, я начала вырываться и просить, чтоб он меня не трогал, он меня держал еще крепче и говорил прости, прости, я не то имел в виду и тд. Чтобы освободиться, я сказала, ладно ок. Но забыть это я уже не могла. Пару дней отвечала ему в переписках односложно, а когда он начал выспрашивать, сказала, что я больше не хочу слушать про сиськи письки и что он не женат, что не хочу его больше слышать, видеть и знать. Он сказал, что любит и сказал глупость, что просит его простить, что я сама его провоцировала когда надела на него рога, и что еще за рога, что я мол обалдела. Помирились, про сиськи я больше не слышала за 1,5 года.

(Ну вот здесь очень кривая, некрасивая, но все-таки пика у нее получилась. Как сделать такую пику красивей и прямей надо было?)

Однако при случае заявлял, что я мол ему де-факто жена. Я на это говорила, что я ему не жена. Сын мой иногда масла в огонь подливал, спрашивал его: а почему вы не женитесь? Я готова была сквозь землю провалиться.. Или он подойдет к нему и спрашивает: а ты муж? А отвечает: ну да, муж. Сын ко мне: а ты жена? Я говорю – нет.

У него много разных странностей. Он раскладывает вещи по очень странным системам, вещи лежат на определенном расстоянии друг от друга, вся квартира завалена вещами, но они все на отдельных расстояниях, то есть это не бардак, а некая странная структура. У каждой вещи свое особое место, он вроде высказывает, если я положила вещь куда-то не туда, где он определил для нее место (причем речь о моих вещах). Чай он кипятит и наливает по определенной системе, мне никогда не дает что-то налить, тк по его мнению я сделаю все неправильно и не по системе (я действительно не могу запомнить эти непонятные системы), при входе в дом у него своя система ковриков, на которые надо вставать тоже в определенной последовательности. Чемодан мне не разрешает собирать (для экономии мы ездим с одним чемоданом), тк у него тоже какая-то система, и он каждую вещь оборачивает в пакетик, который кладет в еще один пакетик.

Сначала я не задумывалась, почему он так долго собирается по утрам, но в поездках заметила, что он делает по несколько раз одно и то же, например он несколько раз подряд моется, причесывается и ходит в туалет. Смысл этого я не могу постичь.

(Здесь злобный зеленый виноград. Но хоть сто раз она себе повторит, какой он шизик и чмо, он ей не будет нравиться меньше, а вот обиды станет только больше и чувства униженности. Понимаете почему?)

Также в квартире он может выкрикивать какие-то странные звуки типа криков животных, меня постоянно хватает за нос и щиплет, или щиплет за соски, может стянуть с меня трусы пока я мою посуду, или пристроиться сзади типа собачки.. и еще некоторые вещи о которых стремно писать.

(Да и о написанном тоже стремно писать. Уважающий себя человек не пишет подобное о том, с кем спит или спал. Стыдно читать все эти интимные откровения обиженных баб о любовниках и мужьях)

Наши оз совсем не равны, он зарабатывает в 3,5 раза больше чем я (год назад я неимоверными усилиями поменяла работу, тк до этого зарабатывала меньше него раз в 5). В нашей отрасли таких зарплат в принципе не бывает, даже половины от его – тоже не бывает, эту разницу мне никогда не сократить.

(Денег у нее намного меньше, живет она вместе с маленьким сыном и родителями, секс с ним не любит, видит в нем кучу странностей и недостатков. С какого перепугу этот холостяк должен хотеть жениться на ней? Чтобы не было злости, что на вас не женятся, просто поставьте себя на место мужчины и представьте, насколько его жизнь с вами станет тяжелей и напряжней, а удовольствий не прибавится. Не думайте, что вы как солнышко своим светом окупите все неудобства)

Три раза ездили в поездки за границу на его соревнования. В основном, время проводили в зале для соревнований, но пара дней или один – оставались посмотреть на город. Пока он там весь в борьбе, я сидела в зале. Один раз спросила: можно я пойду пообедаю где-нибудь пока он в зале, он категорически отверг: обедать только с ним, вдруг что случится, вдруг я не найду кафе, потеряюсь и тд (мне 37 лет, ему 46). В другой раз я спросила: может я до моря дойду, пока ты в зале (море в 200 м от зала, некупальный сезон, просто посмотреть), но он снова был категорически против (только с ним, а то потеряюсь и непонятно что случится и тд.)

(А если бы она была жена, он бы переживал за нее еще больше. Поэтому онежьи онегины и не хотят жениться)

Перед поездками намеками говорил о том, что ждет от меня фин вложений в поездку. В 1 поездку я дала ему конверт с деньгами, но он отказался, сказал что он возьмет с меня когда поедем на море (летом). Во 2 поездку он намекал, я сказала, что я не могу себе позволить поехать тк мне надо собирать на машину (мама настаивает чтобы я купила машину, тк папа после инфаркта почти не может ездить и чтоб я их возила на дачу). Я просила его поехать без меня. Но он сказал нет, все равно поедем. Перед третьей поездкой был его др, я подарила ему недешевую кофту , а он сказал, что он же говорил, что хочет получить в подарок оплаченные билеты для 3 поездки. Я чуть сквозь землю не провалилась, это была жуть. Видимо он так завуалированно на это намекал, что я не поняла. Я снова отказывалась от поездки (мне это не по карману на фоне сбора на машину), но он опять сказал – нет поедем. В знак благодарности в поездках покупала ему что-то из того, что он планировал себе купить, в рамках моего бюджета (одежду или для борьбы кимоно).

В поездках он много ходил по дорогим магазинам, выбирая для себя что-нибудь, я помогала общаясь с консультантами , тк он не знает английский, он все смотрел, мерял, но не покупал.

Как-то вышел из Хьюго босса и сказал: хочешь – иди зайди в H&M посмотри себе чего-нибудь. Я промолчала.

(Он ей предложил в подарок одежду того уровня, какую она носит, но ее это оскорбило. Все это копится в анти-шкатулке)

В третьей поездке вечером шли по площади Испании с его друзьями, один друг ему говорит: А, вон лестница площади Испании, здесь все делают предложения. А промолчал будто не слышал, и мы прошли мимо лестницы, он с напряженным лицом. Мне стало совсем хреново.

(Неужели она думала, что он ответит другу: аа, правда? Ну тогда я сейчас сделаю предложение своей девушке, я как раз собирался. Конечно лицо у него стало напряженным под ее щипцами и подколами друга)

В этих поездках я с такой силой выжимала из себя восторженную зайку, радовалась всему с распахнутыми глазами, старалась угождать и помогать , где требовалась помощь, но после этого я как будто сдулась.

(От зеленого винограда спонтанности мало очень, радости ноль, и когда вы выжимаете из себя радость, вы и правда можете очень сильно переутомиться)

Стало понятно, что отношения у нас никуда не сдвинутся. И хоть они с одной стороны и прекрасны, и он называет меня Моя Любовь, Моя Королева и тд и переписки все красные от сердец, но ничего никогда не изменится, и что арии жука, это все таки арии жука, и что факт его неженатости – предмет гордости для него.. Мне стало стыдно перед сыном, что у меня в кровати лежит по выходным кто-то, и это не мой муж. Сын спрашивает все время: а кто А? Он гость? Стыдно перед родителями. И это чувство стыда как снежный ком нарастало.

(Ну вот здесь у нее действительно просыпается самоуважение. Стыдо перед родителями, стыдно перед сыном, надоело быть в жалкой роли и слушать, как ему нравится быть неженатым. Здесь автор нащупала что-то типа самоуважения. Если бы не заросли ЗВ ранее, она бы сейчас кардинально перевернула ситуацию и вырастила СЗ, но прежний ЗВ ей помешает)

В последнюю поездку он поехал один, писал оттуда что скучает, я тоже писала что скучаю, но в итоге не могла справиться с этим чувством стыда. Когда он приехал, я свернула общение на дружеское. Он начал звонить моей маме, говорить что что-то не так, я не такая и что случилось. Мне писал, что он приехал и соскучился, а я молчу. Что наверное он стал в тягость. И я написала, что мои чувства изменились, и я не люблю его больше. Хотя это и неправда конечно. Но мне было так унизительно просить свадьбы или житья совместного, а жить так дальше я уже не могла.

(Она правильно все сделала. Причем обратите внимание, почему. Она не смогла сказать ему, что уходит из-за того, что он не женится на ней, это было бы еще одними огромными щипцами до кучи ко всем предыдущим. Поэтому она выбрала вот это: больше не люблю. Это единственная возможность уйти без щипцов. И когда автор нащупала самоуважение, она это поняла)

Он разозлился, ответил что все это уже проходили, разберись со своими тараканами, что общаться со мной он больше не будет и вечером привезет мои вещи, ключи, и заберет свои вещи. Потом опять звонил моей маме, был зол, сказал ей что я ему сказала что больше его не люблю, а он вот привезет вечером гостинцы из поездки (магнитики и сыр). Я просила его не приезжать, что я вещи все ему передам, чтоб ему не ездить далеко, через доставку. Он сказал что договорился и без меня с моей мамой, что он приедет сам.

(Нормальная реакция у него. Он знает, что она его любит, хочет замуж за него, ему очевидно. И он злится, надеясь, что сейчас она даст обратный ход и попросит прощения за вранье. То есть у нее получился крючок и довольно острый. От такого крючка ее фигура для него обязательно вырастет)

Вечером он приехал, я надеялась у подъезда все передать, но он зашел, демонстративно родителям разложил все гостинцы, в собранных мной вещах начал агрессивно рыться, я спросила: ты что-то ищешь? – в ответ молчание. Потом начал метаться резко по квартире в поисках чего-то, заглядывал во все углы на какой-то предельной скорости резкими движениями, оказывается он приносил какую-то палку для борьбы, стали искать, ее как на зло нигде не было, он даже пошел в комнату где сын спал, искать, сын в итоге проснулся, а он там с фонарем бегал.. Я стояла как виноватый столб, сцена ужасная.. Уходя, он сказал: могла бы и поговорить, все объяснить. Я ответила, что не знаю что сказать, что сказала как есть.. Он: ты и в прошлый раз не знала что сказать. И ушел не прощаясь.

(Он шокирован и разгневан ее поступком. Но она в красном поле сейчас. И ведет себя правильно. Единственное, что плохо, это то, что раньше у нее было очень много ЗВ. Будь она обаятельной, влюбленной и щедрой, сейчас этот ее уход сделал бы ее фигуру большой за считанные дни)

Я чувствую себя, как будто по мне проехался самосвал. По дороге на работу обнаружила себя посередине шоссе переходящей его на красный свет. Мне кажется, что тут не было шансов, но чувство вины, что я обидела его и что он меня ненавидит и никогда не простит, давят на меня..

(Корону Спасательницы хочет надеть. Тоже из-за ЗВ. Понимаете, как это связано, друзья? А вы, автор, успокойтесь, он в порядке, ему полезно, думайте о себе)

Правильно ли я поступила?

(Сначала нет, а в конце да. Поэтому он скоро опять придет и ее фигура будет больше, а значит и мотивации его больше. Такой мой прогноз, хотя она очень многое испортила своим ЗВ. Не будь ЗВ, прогноз был бы еще лучше и более однозначный)

Источник: Эволюция

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