У гендиректора “Дождя” диагностировали рак

У гендиректора “Дождя” диагностировали рак

02.02.2020, 21:42, Новости дня

У гендиректора российского телеканала “Дождь” Натальи Синдеевой обнаружили рак груди. Как сообщает РБК, об этом она сообщила 2 февраля в эфире собственной программы.

По словам Синдеевой, диагноз ей поставили в декабре прошлого года. 

“Мне повезло, у меня не так все ужасно, мы вовремя все поймали и быстро удалили”, – сказала она.

Гендиректор “Дождя” добавила, что ей предстоит пройти радиотерапию.

Как отмечает РБК, 48-летняя Наталья Синдеева владеет 95% акций телеканала “Дождь” и 100% холдинга “Москоу Диджитал Медиа”, в который входит российский интернет-портал, а также 10% радиостанции “Серебряный дождь”.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: У гендиректора российского телеканала “Дождь” Натальи Синдеевой обнаружили рак груди. Как сообщает РБК, об этом она сообщила 2 февраля в эфире собственной программы. По словам Синдеевой, диагноз ей поставили в декабре прошлого года.  “Мне повезло, у меня не так все ужасно, мы вовремя все поймали и быстро удалили”, – сказала она. Гендиректор “Дождя” добавила, что ей […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика