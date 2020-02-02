У гендиректора “Дождя” диагностировали рак

У гендиректора российского телеканала “Дождь” Натальи Синдеевой обнаружили рак груди. Как сообщает РБК, об этом она сообщила 2 февраля в эфире собственной программы.
По словам Синдеевой, диагноз ей поставили в декабре прошлого года.
“Мне повезло, у меня не так все ужасно, мы вовремя все поймали и быстро удалили”, – сказала она.
Гендиректор “Дождя” добавила, что ей предстоит пройти радиотерапию.
Как отмечает РБК, 48-летняя Наталья Синдеева владеет 95% акций телеканала “Дождь” и 100% холдинга “Москоу Диджитал Медиа”, в который входит российский интернет-портал, а также 10% радиостанции “Серебряный дождь”.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: У гендиректора российского телеканала “Дождь” Натальи Синдеевой обнаружили рак груди. Как сообщает РБК, об этом она сообщила 2 февраля в эфире собственной программы. По словам Синдеевой, диагноз ей поставили в декабре прошлого года. “Мне повезло, у меня не так все ужасно, мы вовремя все поймали и быстро удалили”, – сказала она. Гендиректор “Дождя” добавила, что ей […]
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