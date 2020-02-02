«Повезло, что не в толпу»: автогонщик угодил в аварию, едва не вылетев на трибуны

«Повезло, что не в толпу»: автогонщик угодил в аварию, едва не вылетев на трибуны

02.02.2020, 21:30, Новости дня

Австралийский автогонщик Дин Канто угодил в аварию во время квалификационной гонки на австралийском турнире "12 часов Батерста". На одном из поворотов Lamborghini австралийца развернуло, после чего машина едва не улетела в толпу болельщиков.

Авто Канто буквально взлетело после того, как на скорости подпрыгнуло после столкновения с покрышками, служившими в качестве барьера. Однако в данном ситуации они также послужили и трамплином. Машина набрала высоту и приземлилась в считанных метрах от людей.

Have you ever seen anything like this!#B12hr pic.twitter.com/55Gt0MPItZ

— Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) February 1, 2020

"Я вошел в этот поворот, но меня развернуло. Гравийная ловушка оказалась совершенно неэффективна, остановили только использованные шины, — приводит слова пилота Чемпионат.Com. – Повезло, что я не вылетел в толпу зрителей, ведь когда я вышел из авто, то не сразу понял, где очутился".

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Австралийский автогонщик Дин Канто угодил в аварию во время квалификационной гонки на австралийском турнире "12 часов Батерста". На одном из поворотов Lamborghini австралийца развернуло, после чего машина едва не улетела в толпу болельщиков. Авто Канто буквально взлетело после того, как на скорости подпрыгнуло после столкновения с покрышками, служившими в качестве барьера. Однако в данном ситуации […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика