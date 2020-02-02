«Повезло, что не в толпу»: автогонщик угодил в аварию, едва не вылетев на трибуны

Австралийский автогонщик Дин Канто угодил в аварию во время квалификационной гонки на австралийском турнире "12 часов Батерста". На одном из поворотов Lamborghini австралийца развернуло, после чего машина едва не улетела в толпу болельщиков.
Авто Канто буквально взлетело после того, как на скорости подпрыгнуло после столкновения с покрышками, служившими в качестве барьера. Однако в данном ситуации они также послужили и трамплином. Машина набрала высоту и приземлилась в считанных метрах от людей.
Have you ever seen anything like this!#B12hr pic.twitter.com/55Gt0MPItZ
— Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) February 1, 2020
"Я вошел в этот поворот, но меня развернуло. Гравийная ловушка оказалась совершенно неэффективна, остановили только использованные шины, — приводит слова пилота Чемпионат.Com. – Повезло, что я не вылетел в толпу зрителей, ведь когда я вышел из авто, то не сразу понял, где очутился".
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Последнее: Австралийский автогонщик Дин Канто угодил в аварию во время квалификационной гонки на австралийском турнире "12 часов Батерста". На одном из поворотов Lamborghini австралийца развернуло, после чего машина едва не улетела в толпу болельщиков. Авто Канто буквально взлетело после того, как на скорости подпрыгнуло после столкновения с покрышками, служившими в качестве барьера. Однако в данном ситуации […]
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