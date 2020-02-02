Убитый в Киеве мужчина был врачом – СМИ

Мужчина, которого убили 2 февраля на улице Саксаганского в Киеве, был врачом. Об этом со ссылкой на собственные источники информирует УНН.
«Убитый Андрей Сотник, 1977 года рождения. Мужчина работал врачом-консультантом в частной клинике», – сказано в сообщении.
Собеседники агентства отмечают, что погибший, по предварительной информации, имеет огнестрельную рану головы.
В полиции рассказывали, что в жертву стреляли несколько раз, после чего злоумышленник скрылся. Для его розыска и задержания правоохранители проводят спецоперацию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Австралийский автогонщик Дин Канто угодил в аварию во время квалификационной гонки на австралийском турнире "12 часов Батерста". На одном из поворотов Lamborghini австралийца развернуло, после чего машина едва не улетела в толпу болельщиков. Авто Канто буквально взлетело после того, как на скорости подпрыгнуло после столкновения с покрышками, служившими в качестве барьера. Однако в данном ситуации […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Не удивлюсь, если какой-нибудь старец-монах нашептал Путину, что сейчас – самое время для конституционного переворота / 21 января
- Трамп призвал Европу добиваться энергобезопасности / 21 января
- Miami. Вышел клип NK, Jacob Forever и Jessy Frank. Видео / 24 января
- Ученые рассказали о пользе граната / 21 января
- После встречи Путина и Нетаньяху Кремль продолжает анализировать «сделку века» / 30 января
- Главное за неделю. В Париже прошел нормандский саммит, названы подозреваемые в убийстве Шеремета / 15 декабря
- «Газпром» перестал быть монополистом в поставках газа в Финляндию / 5 января
- МИД Болгарии осудил осквернение памятника «Алеша» / 31 января