Убитый в Киеве мужчина был врачом – СМИ

Убитый в Киеве мужчина был врачом – СМИ

02.02.2020, 21:30, Новости дня

Мужчина, которого убили 2 февраля на улице Саксаганского в Киеве, был врачом. Об этом со ссылкой на собственные источники информирует УНН.

«Убитый Андрей Сотник, 1977 года рождения. Мужчина работал врачом-консультантом в частной клинике», – сказано в сообщении.

Собеседники агентства отмечают, что погибший, по предварительной информации, имеет огнестрельную рану головы.

В полиции рассказывали, что в жертву стреляли несколько раз, после чего злоумышленник скрылся. Для его розыска и задержания правоохранители проводят спецоперацию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Австралийский автогонщик Дин Канто угодил в аварию во время квалификационной гонки на австралийском турнире "12 часов Батерста". На одном из поворотов Lamborghini австралийца развернуло, после чего машина едва не улетела в толпу болельщиков. Авто Канто буквально взлетело после того, как на скорости подпрыгнуло после столкновения с покрышками, служившими в качестве барьера. Однако в данном ситуации […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика