Добыча «Газпрома» в январе 2020 года обвалилась до трехлетнего минимума

Добыча природного газа российским ПАО «Газпром» в январе 2020 года снизилась на 6% – до 44,3 млрд м³. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственные расчеты на основе данных Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Агентство отмечает, что январские показатели текущего года «существенно ниже результатов января 2019-го, 2018-го и 2017 годов».

По данным агентства, главная причина снижения добычи – «неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте».

ПАО «Газпром» – российская энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству.

Компания располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских – 71%. На «Газпром» приходится 12% мировой и 69% российской добычи газа.

Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 172,6 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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