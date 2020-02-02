Добыча «Газпрома» в январе 2020 года обвалилась до трехлетнего минимума

Добыча «Газпрома» в январе 2020 года обвалилась до трехлетнего минимума

02.02.2020, 21:30, Новости дня

Добыча природного газа российским ПАО «Газпром» в январе 2020 года снизилась на 6% – до 44,3 млрд м³. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственные расчеты на основе данных Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Агентство отмечает, что январские показатели текущего года «существенно ниже результатов января 2019-го, 2018-го и 2017 годов». 

По данным агентства, главная причина снижения добычи – «неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте».

ПАО «Газпром» – российская энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству.

Компания располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских – 71%. На «Газпром» приходится 12% мировой и 69% российской добычи газа.

Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 172,6 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Австралийский автогонщик Дин Канто угодил в аварию во время квалификационной гонки на австралийском турнире "12 часов Батерста". На одном из поворотов Lamborghini австралийца развернуло, после чего машина едва не улетела в толпу болельщиков. Авто Канто буквально взлетело после того, как на скорости подпрыгнуло после столкновения с покрышками, служившими в качестве барьера. Однако в данном ситуации […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика