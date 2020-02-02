Киселёв — о лидерах и народном обожании

30 января в Красногорске Владимир Путин посетил Центр управления Московской областью. Там же президент пообщался с разработчиками региональных и муниципальных интернет-ресурсов для обратной связи с гражданами. Один из вопросов касался широко обсуждаемых сейчас поправок в Конституцию.

— Мы обсуждаем те поправки, которые вы предложили к Конституции. И жители во время этих обсуждений поднимают такой вопрос: если в феврале Государственная Дума примет эти поправки, а весной будет обсуждение и голосование, то какой смысл в голосовании и непосредственно в вопросе, если уже Государственная Дума примет решение?

— Действительно, те, которые задают такой вопрос, не лишенный логики определенной, они знают, что поправки к Конституции, если они не затрагивают первый, второй разделы или девятый, принимаются достаточно в непростом, но все-таки в законом предусмотренном порядке, который говорит о том, что достаточно пройти голосование в Думе, в Совете Федерации и собрать нужное количество положительных заключений, положительных решений из субъектов Российской Федерации. Все — после этого закон принимается, и президент его подписывает. Но если вы обратили внимание, когда я говорил в Послании об этих поправках, об их необходимости, я сказал, что все-таки они носят существенный характер, и я считаю, что для того чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае недостаточно. Нужно, чтобы люди пришли на пункт этого голосования и сказали, хотят они этих изменений или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать. Вот, собственно, и все, — подчеркнул Владимир Путин.

Вообще сам вопрос — в продолжение развернувшейся в РФ дискуссии об изменениях в Конституцию. Странно, но можно слышать, что Путин меняет Конституцию под себя, дабы остаться навечно. Но, позвольте, предлагаемые поправки как раз забирают часть полномочий у президента, например, ответственность за формирование правительства переходит Госдуме, а Совет Федерации в большей степени отвечает за кадровый состав силового блока. Более того, Путин предлагает ограничить полномочия президента двумя сроками, убрав слово "подряд" и тем самым снимая все нюансы.

При этом, отвечая на вопросы и даже на прямые просьбы продлить свои полномочия, Путин ответил тройным "нет" в трех разных аудиториях. Первое путинское "нет" прозвучало на встрече с ветеранами в Питере, когда адмирал Климов предложил не ограничивать срок пребывания президента у власти. Не прошло.

Второе "нет" было ответом на вопрос о возможности перехода РФ к парламентской республике. Об этом президента спросили на встрече с общественностью в городе Усмань Липецкой области.

И третье "нет" Путин произнес в компании студентов в Сочи после предложения стать наставников будущего главы государства по примеру создателя сингапурского чуда Ли Куан Ю.

"В разных странах разная ситуация, разная история, разная культура. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что другое, как двоевластие, — абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия", — уверен глава государства.

Тем временем рабочая группа по подготовке предложений по изменению Конституции неторопливо работает, депутаты и сенаторы — тоже. Спешки нет. Эти изменения принимаются медленнее, чем в свое время сама Конституция в 1993 году. Тогда референдум по ней спешно совместили с голосованием в Госдуму, то есть парламентом, который в той же Конституции был и прописан.

В обществе тоже дискуссия идет своим чередом. Голосование — в апреле. Вроде все логично, государственные и политические институты укрепляются, власть -распределяется, возникает большая ответственность у партий и парламента, президент остается гарантом, сохраняется сильная президентская власть. Госсовет опять же становится крепче.

Все так. Но рискну высказаться в диссонанс. У нас в РФ роль личности в истории все время оказывалась куда весомее, чем когда-то учили в учебниках по марксизму-ленинизму. В историческом материализме личность выдвигается массами по мере исторических потребностей масс. Мол, какие нужны потребности, такую личность история a la carte и выдвигает на вершину волны. А она уж потом – личность — по воле масс исполняет исторический заказ. Но это в марксистско-ленинской теории, которая на практике оказалась нежизнеспособной.

В российской истории, что ни личность, то другая эпоха. Эпоха может быть и короткой. Например, эпоха Горбачева. Каких-то шести лет хватило, чтобы развалить СССР. На секундочку! Но ведь Горбачев пришел под лозунгами, которые поначалу захватили чуть ли не всех. Перестройка! Гласность! Свежо звучало. И вдохновенно. Процесс пошел. Вот что такое роль личности.

Процесс обернулся не только крушением великой страны, но и десятков миллионов жизней: кого — в гроб, кому — дальняя дорога как беженцу или совсем новая и непривычная роль у себя дома. Массовое обнищание.

А ведь и Ельцин пришел на волне обожания. В результате первых в истории РФ демократических прямых выборов президента. Тоже эпоха. Почти в десятилетие. С тяжелейшим результатом в финале. Даже унизительным для России, хотя с Запада — сплошные похвалы и гуманитарная помощь в грузовиках. Больно вспоминать. Рождаемость тогда скатилась на уровень ниже, чем при немецко-фашистских оккупантах. Ельцин хотел худе? Нет. Лучше хотел. И искренне. Но одно дело — хотеть, а другое — смочь. Что-то смог, но в целом страна ужасна деградировала — до полураспада — а Путин подхватил ее у точки невозврата.

А если глянуть, например, на соседнюю Украину? Изначальная популярность лидера отнюдь не гарантирует его качество. Откровенным дураком, например, показал себя недавно первый президент Украины Леонид Кравчук. Ссылаясь на некие документы, он заявил, что Сталин и Гитлер встречались во Львове.

"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", — сказал Кравчук.

Когда его уже совсем приперли с доказательствами, что не было никакой встречи, то Кравчук ответил, мол, "в какой-то газете прочитал", да еще добавил: "Что же, теперь и не верить никому что ли?" Собственно, таким и качество управления Украиной было: с Кравчука траектория страны пошла вниз.

Впрочем, вернемся в Россию. Еще один вопрос в диссонанс. У нас было в истории хоть раз, чтобы у руля один за одним к ряду стояли прогрессивные сильные лидеры? Ну, так, если уж честно? И нам сейчас что, невтерпеж приключений поискать? А если на новенького, то кем и сколь мы сейчас так уж вдохновлены? Думать-то надо. Конечно, дискуссия продолжается, но на то она и дискуссия, чтобы высказывать мнения, ведь голосование еще впереди.

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"Вести недели"

Источник: Вести

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