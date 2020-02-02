Россия приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем

Россия приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем

02.02.2020, 21:26, Новости дня

Россия остановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем с 3 февраля, заявили в РЖД.

В компании объяснили, что такое решение принято из-за ситуации с новым коронавирусом, передает РИА «Новости».

В четверг сообщалось, что с 31 января РФ закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем – в том числе железнодорожные и автомобильные. Отмечалось, что будет приостановлено и пассажирское сообщение с Китаем. Позже СМИ сообщили, что якобы существует проект приказа, отменяющий запрет на грузовое сообщение поездов с Китаем.

Новым коронавирусом заражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.



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Последнее: Россия остановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем с 3 февраля, заявили в РЖД. В компании объяснили, что такое решение принято из-за ситуации с новым коронавирусом, передает РИА «Новости». В четверг сообщалось, что с 31 января РФ закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем – в том числе железнодорожные и автомобильные. Отмечалось, […]

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