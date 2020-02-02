Зеленский назвал выплаты Ирана семьям жертв крушения Boeing недостаточными

Иран предложил компенсации по $80 тысяч семьям украинцев, которые погибли в авиакатастрофе самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тысяч долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если гражданка говорит: „А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец“. Поэтому 80 тысяч долларов — это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму», — сказал он.
Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, летевший по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
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Последнее: Иран предложил компенсации по $80 тысяч семьям украинцев, которые погибли в авиакатастрофе самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тысяч долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если гражданка говорит: „А […]
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