Мнение: Потери

Мнение: Потери

02.02.2020, 21:22, Разное

В Сирии новые потери. 1 февраля в результате минометного обстрела убиты сразу 4 (боевики сообщают о пяти) сотрудников ЦСН ФСБ. Я уже запутался, сколько раз мы уже победили в Сирии, но помню, что счет на табло выглядит весьма красиво.

По срокам половину Афганистана Путин в Сирии уже отсидел. Правда, СССР Афганистан не делил с партнерами, да и взял под контроль основную его территорию за неделю-другую. Так что всё еще впереди.

Фотографии с фамилиями погибших уже есть, но честно говоря, не в курсе, можно ли их публиковать в силу специфики службы и профессии.

Источник: Эль Мюрид



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Последнее: В Сирии новые потери. 1 февраля в результате минометного обстрела убиты сразу 4 (боевики сообщают о пяти) сотрудников ЦСН ФСБ. Я уже запутался, сколько раз мы уже победили в Сирии, но помню, что счет на табло выглядит весьма красиво. По срокам половину Афганистана Путин в Сирии уже отсидел. Правда, СССР Афганистан не делил с партнерами, […]

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