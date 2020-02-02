Мнение: Потери

В Сирии новые потери. 1 февраля в результате минометного обстрела убиты сразу 4 (боевики сообщают о пяти) сотрудников ЦСН ФСБ. Я уже запутался, сколько раз мы уже победили в Сирии, но помню, что счет на табло выглядит весьма красиво.
По срокам половину Афганистана Путин в Сирии уже отсидел. Правда, СССР Афганистан не делил с партнерами, да и взял под контроль основную его территорию за неделю-другую. Так что всё еще впереди.
Фотографии с фамилиями погибших уже есть, но честно говоря, не в курсе, можно ли их публиковать в силу специфики службы и профессии.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: В Сирии новые потери. 1 февраля в результате минометного обстрела убиты сразу 4 (боевики сообщают о пяти) сотрудников ЦСН ФСБ. Я уже запутался, сколько раз мы уже победили в Сирии, но помню, что счет на табло выглядит весьма красиво. По срокам половину Афганистана Путин в Сирии уже отсидел. Правда, СССР Афганистан не делил с партнерами, […]
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