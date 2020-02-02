Эксперты из США опасаются российских тяжелых огнеметов «Солнцепек»

Американские специалисты обеспокоены разрушительной мощью новых российских «Солнцепеков». Тяжелый огнемет может представлять весомую угрозу в случае боя.

Кроме того, оружие способно оказывать на противников и сильнейшее психологическое воздействие, например, когда военные увидят, что оно поражает даже хорошо укрепленные цели или бункеры. Не совсем верно относить его к классическому огнемету, ведь у них нет сходства с «ранцами», используемые в период Второй мировой войны. Стоит отметить, что оружие монтируют на шасси Т-72.

Поскольку при его использовании создается облако из смеси воздуха и детонирующего топлива, наблюдается повышенное давление и температура. Снарядом в данном огнемете выступает термобарическая ракета, способная поразить даже танки, подытожили эксперты из The National Interest.

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Последнее: Американские специалисты обеспокоены разрушительной мощью новых российских «Солнцепеков». Тяжелый огнемет может представлять весомую угрозу в случае боя. Кроме того, оружие способно оказывать на противников и сильнейшее психологическое воздействие, например, когда военные увидят, что оно поражает даже хорошо укрепленные цели или бункеры. Не совсем верно относить его к классическому огнемету, ведь у них нет сходства с […]