Садальский вспомнил, как Людмила Нарусова знакомила маленькую Собчак со значением «нехорошего слова»

Отечественный актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский на странице в Instagram вспомнил историю из жизни тогда ещё совсем маленькой Ксении Собчак. Оказалось, что матери телеведущей Людмиле Нарусовой однажды пришлось знакомить дочь со значением одного «нехорошего слова».

Некоторое время назад Станислав Садальский начал активно осваивать соцсети, в итоге завоевав как блогер немалую аудиторию. Актёр часто делится с подписчиками историями из своей жизни или рассказывает ситуации, происходившие со знакомыми. Так, недавний пост Садальского был посвящён журналисту и телеведущей Ксении Собчак. Посетив впервые детский сад и вернувшись домой, будущая знаменитость попросила мать объяснить, что имела в виду воспитательница, попросив детей сесть на горшки «пятыми точками», но выразилась более «народно». Тогда Людмила Нарусова тактично пояснила Собчак о «нехорошем слове», с чем, вероятно, сталкиваются в ходе воспитания малышей практически все родители.



В завершение публикации Садальский отметил, что Первый канал готовит для зрителей некую премьеру. Артист отмечает, что продюсеры планируют «перебить» рейтинги шоу Андрея Малахова, но, к примеру, Галкину это не удалось, и теперь у них надежда на «Ксюшу». Что хотел этим сказать Садальский для многих фолловеров так и осталось непонятным, а вот некоторые вспомнили о прошлогодних слухах, когда утверждалось, что Ксения Собчак может появиться на канале с новой программой, но тогда это так и не подтвердилось.

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