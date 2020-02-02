Китай пока не принял помощи США в борьбе с коронавирусом

Китай демонстрирует большую транспарентность в вопросе о коронавирусе, чем это имело место в кризисных ситуациях в прошлом, однако Пекин пока не принял предложение США об оказании помощи в борьбе с эпидемией, заявил в воскресенье советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Пока китайская сторона, несомненно, проявляет большую транмпарентность, чем в кризисных ситуациях в прошлом, и мы признательны за это», – сказал О’Брайен в интервью телеканалу CBS.

Он пояснил, что США предложили направить в Китай американских медиков и других специалистов в сфере здравоохранения. «Пока мы ничего не услышали в ответ от китайской стороны по поводу этих предложений, однако мы готовы продолжить сотрудничество»,– добавил советник президента по национальной безопасности.

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Последнее: Китай демонстрирует большую транспарентность в вопросе о коронавирусе, чем это имело место в кризисных ситуациях в прошлом, однако Пекин пока не принял предложение США об оказании помощи в борьбе с эпидемией, заявил в воскресенье советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен. «Пока китайская сторона, несомненно, проявляет большую транмпарентность, чем в кризисных ситуациях в прошлом, и […]