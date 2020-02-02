Китай пока не принял помощи США в борьбе с коронавирусом

Китай пока не принял помощи США в борьбе с коронавирусом

02.02.2020, 21:14, Новости дня

Китай демонстрирует большую транспарентность в вопросе о коронавирусе, чем это имело место в кризисных ситуациях в прошлом, однако Пекин пока не принял предложение США об оказании помощи в борьбе с эпидемией, заявил в воскресенье советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Пока китайская сторона, несомненно, проявляет большую транмпарентность, чем в кризисных ситуациях в прошлом, и мы признательны за это», – сказал О’Брайен в интервью телеканалу CBS.

Он пояснил, что США предложили направить в Китай американских медиков и других специалистов в сфере здравоохранения. «Пока мы ничего не услышали в ответ от китайской стороны по поводу этих предложений, однако мы готовы продолжить сотрудничество»,– добавил советник президента по национальной безопасности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Китай демонстрирует большую транспарентность в вопросе о коронавирусе, чем это имело место в кризисных ситуациях в прошлом, однако Пекин пока не принял предложение США об оказании помощи в борьбе с эпидемией, заявил в воскресенье советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен. «Пока китайская сторона, несомненно, проявляет большую транмпарентность, чем в кризисных ситуациях в прошлом, и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика