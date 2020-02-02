Зеленский озвучил предложенную Ираном компенсацию за авиакатастрофу

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
«Иранская сторона, она нам сразу предложила 80 тыс. долларов каждой семье, за каждую жертву..это совсем мало. Будем давить на большую сумму», – сказал Зеленский в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. 21 января власти Ирана признали, что в самолет попали две ракеты.
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Последнее: Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране. «Иранская сторона, она нам сразу предложила 80 тыс. долларов каждой семье, за каждую жертву..это совсем мало. Будем давить на большую сумму», – сказал Зеленский в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Напомним, 8 января Boeing 737 […]
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