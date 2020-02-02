В Киеве застрелили мужчину – полиция

2 февраля на улице Саксаганского в Киеве убили мужчину. Об этом проинформировала в Facebook столичная полиция.

«Полиция Киева разыскивает неизвестного, который застрелил мужчину. Для установления и задержания злоумышленника в столице проводится специальная полицейская операция. …Около 18.00 поступило сообщение, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. …Личность погибшего установлена, это киевлянин 1977 года рождения», – сказано в сообщении.

Правоохранители проводят спецоперацию для розыска и задержания причастных к убийству.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Поліція Києва розшукує невідомого, який застрелив чоловікаДля встановлення та затримання зловмисника у столиці… Posted by Поліція Києва on Pühapäev, 2. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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