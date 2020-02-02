Умер знаменитый археолог Валентин Янин

Выдающийся археолог Валентин Янин умер в возрасте 90 лет в Москве, сообщила в Facebook его вдова Елена Рыбина.
Валентин Лаврентьевич Янин – член Российской академии наук. В сферу научных интересов выдающегося ученого входили: история (медиевистика), археология и источниковедение средневекового Новгорода, исследование берестяных грамот, а также нумизматики, сфрагистики и эпиграфики Древней Руси.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Автор: Дмитрий Киселёв 31 января стало известно о двух первых случаях заражение новым коронавирусом в РФ — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая, которые проходят необходимую терапию. Российское правительство еще с прошлой недели предпринимает активные меры по противодействию китайской эпидемии. 27 января прошло специальное заседание правительства, а премьер Мишустин распорядился […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 29 человек / 25 января
- Автоновости: Новый паркетник Mitsubishi ASX появится в России / 27 января
- На нормандском саммите в Париже обсудят «формулу Штайнмайера» – МИД Германии / 9 декабря
- Меркель заявила об утрате у США интереса к Европе / 16 января
- Российские хакеры атаковали серверы «Квартала 95», чтобы добраться до переписки Баканова – американская компания по кибербезопасности / 14 января
- Комитет Совфеда РФ поддержал законопроект о поправках к конституции / 21 января
- Найти и обезвредить: «умная» повязка самостоятельно справится с инфекцией / 31 января
- Три оппозиционные фракции призвали украинцев выйти на Майдан / 5 декабря