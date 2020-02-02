Мнение: Восстала связь времен

Сегодня в Москве у здания ФСБ на Лубянке прошли пикеты в поддержку молодых людей, фигурантов «Дела Сети», якобы террористической организации, разоблаченной ФСБ в 2017 году, которое в ходе следствия выбивало показания под пытками.
Одно бесспорно – в России никто слыхом не слыхивал о такой организации. Не было терактов, за которые она взяла на себя ответственность Ни публикации манифестов, в которых участники оправдывали терроризм.
О якобы террористической организации, теперь уже «запрещенной в России», стране известно только из материалов ФСБ.
Это похоже на сталинские годы. Кто тогда в СССР слышал о мифической «Промпартии»? Такой же мифической «Трудовой крестьянской партии»? И обвиняемые тогда участвовали в инсценированных процессах, и «суды» решения принимали.
Вот и сейчас, похоже, также, как тогда.
Сталинские времена горячо пожимают руку путинским.
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Источник: СерпомПо
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