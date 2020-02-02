Сергей Бодров-старший показал, как живет в США

Сергей Бобров-старший поселился в США в 90-х годах прошлого века. На данный момент он проживает с супругой и дочерью в Лос-Анджелесе. Поскольку сценарист и режиссер очень занят работой, он очень редко общается с журналистами.
Впрочем, совсем недавно он стал гостем ток-шоу «Сегодня вечером», в выпуске, который был посвящен 85-летию Валентины Талызиной. Режиссер даже провел небольшую экскурсию по своему дому для фанатов. Оказывается, жилье Бодрова-старшего довольно просторное и светлое – именно здесь он и предпочитает работать, особенно любит находиться в саду возле апельсиновых деревьев.
На стене в гостиной можно заметить портрет его сына – актёра Сергея Бодрова-младшего. Отец по-прежнему не смирился с очень ранней и несправедливой потерей сына. После развода с его матерью, режиссер был в браке еще несколько раз, а сейчас он с супругой Гульшат Омаровой воспитывает дочь.
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