У жительницы Санкт-Петербурга украли из квартиры две приставки и кота

В одном из районов Санкт-Петербурга произошла кража – пострадавшая заявила, что злоумышленники забрали из её квартиры две игровые приставки, а также кота. Правоохранителям удалось в кратчайшие сроки вычислить и арестовать подозреваемых, уголовное дело по факту произошедшего уже возбуждено.

Инцидент был зафиксирован в Приморском районе Санкт-Петербурга. Трое мужчин после проникновения в жилое здание, украли вышеназванное имущество и телевизор. Примечательно, что потерпевшая увидела преступников, когда те уже выходили из дома, однако помешать им не смогла – они сразу же скрылись. По сведениям правоохранителей, злоумышленниками являются местные жители возрастом 18-21 год.

Общая цена украденного составляет не менее 60 000 рублей. Вскоре стало известно, что кот относится к дорогостоящей породе мейн-кун, не меньшую ценность представляли приставки вместе с большим плазменным телевизором. Все имущество было возвращено хозяйке после ареста предполагаемых злоумышленников.

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