Мнение: Коллапс 6-й армии

Подборка жизнеутверждающего арта к очередной годовщине разгрома 6-й армии вермахта под Сталинградом.
Источник: Colonel Cassad
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