Мнение: Коллапс 6-й армии

Мнение: Коллапс 6-й армии

02.02.2020, 20:55, Разное

Подборка жизнеутверждающего арта к очередной годовщине разгрома 6-й армии вермахта под Сталинградом.

Источник: Colonel Cassad



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