Кушнер: США надеются, что палестинцы согласятся обсудить мирный план Трампа

Советник и зять президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа возлагает большие надежды на выдвинутый ею мирный план по Ближнему Востоку, хотя палестинцы поспешили его отвергнуть.

В интервью журналисту Фариду Закарии на канале CNN Кушнер сказал, что, как надеется президент Трамп, палестинское руководство можно убедить сесть за стол переговоров.

«Мы надеемся, что они прочитают этот план (это подробный документ), но не будут пытаться вести переговоры так же, как они вели их на протяжении многих лет, потому что это не привело ни к какому результату», – сказал он.

В субботу глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил, что он обрывает все связи с Израилем и США. Ранее Аббас заявил «тысячу нет» плану Трампа.

По словам Кушнера, палестинцам следует увидеть, что администрация Трампа предлагает разумную сделку.

«Они отвергли [план] еще до того, как он был обнародован. Они объявили “день гнева” и говорят: мы хотим государства. Но люди, которые готовы получить государство, не объявляют дней гнева и не устраивают уличных демонстраций», – сказал советник Трампа.

180-страничный план президента США предполагает создание палестинского государства через четыре года с частью Восточного Иерусалима в качестве его столицы. Согласно приведенной в плане карте, к Израилю отходят некоторые территории, захваченные им в ходе Шестидневной войны 1967 года, однако Израиль также передает будущему палестинскому государству некоторые территории, которые были в его границах с 1948 года. План также описывает экономическую помощь палестинцам.

По словам Кушнера, ближневосточный мирный процесс, «возможно, является самой сложной проблемой в мире».

«Мы попытались применить прагматичный подход к ней, – продолжил он. – Мы попытались решить ее по-другому, и, думаю, впервые на столе переговоров появилось реальное предложение, которое может сдвинуть дело с мертвой точки».

Закария заметил, что «ни одна арабская страна» в настоящее время не удовлетворяет условиям, которые палестинцев просят выполнить в ближайшие четыре года, включая свободу прессы, свободные выборы, гарантии религиозной свободы и независимую судебную систему.

Кушнер назвал эти условия «базовыми».

«Вы хотите сказать, что нам не нужно было указывать эти условия? Сказать, что это нормально, если вы не хотите уважать права человека, не хотите разрешать людям говорить свободно? – спросил он в ответ. – Вопрос в том, как нам убедить Израиль пойти на компромиссы в территориальном споре».

«Если [палестинская сторона] хочет, чтобы их народ жил лучше, то теперь у нас есть основа для этого, – сказал Кушнер. – Если они не считают возможным соблюдение этих стандартов, то я не думаю, что мы можем убедить Израиль взять на себя риск и признать их в качестве государства, позволить им самостоятельно управлять собой, потому что единственная вещь, более опасная, чем то, что мы имеем сейчас, – это несостоявшееся государство».

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