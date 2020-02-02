В Бельгии женщина с ножом ранила двух человек

В Бельгии женщина с ножом напала на прохожих в центре города Гент, она ранила двух человек, сообщила полиция провинции Западная Фландрия.
«Нападение с ножом на прохожих произошло в Генте. Два человека пострадали. Совершившая нападение женщина ранена в руку и задержана, ведется следствие», – сообщили правоохранители, передает ТАСС.
В воскресенье два человека в Лондоне получили ножевые ранения в ходе нападения террориста, сам подозреваемый был застрелян. Очевидец рассказывал, что нападавший был вооружен тесаком, и обмотан канистрами, напоминающими взрывное устройство.
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